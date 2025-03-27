Высылка отменяется: Мосгорсуд отменил выдворение сербского певца Мартича за пропаганду наркотиков
Мосгорсуд отменил решение о выдворении сербского певца Мартича из РФ
Петар Мартич. Обложка © Telegram / Петар Мартич в наушниках
Московский городской суд отменил постановление о депортации из России сербского музыканта Петара Мартича, известного как один из основателей группы «Пасош», сообщает РИА «Новости». Причиной для выдворения изначально послужила песня, в которой усмотрели пропаганду наркотиков.
«Мосгорсуд изменил постановление Никулинского районного суда в части назначения административного наказания в отношении Мартича Петара, исключив из административного наказания выдворение. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.
Административное дело было возбуждено из-за песни «Насекомое». Экспертиза установила, что песня содержит признаки пропаганды наркотиков, выраженные в психологических и лингвистических особенностях текста. В частности, в песне использованы сленговые выражения, характерные для наркотической среды, с целью распространения информации о способах употребления запрещённых веществ.
О том, что Петара Мартича могут выдворить из России из-за наркотиков, Лайф писал ещё в декабре 2023 года. В январе этого года Никулинский суд Москвы постановил выдворить сербского музыканта из России.