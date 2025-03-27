Высылка отменяется: Мосгорсуд отменил выдворение сербского певца Мартича за пропаганду наркотиков

Московский городской суд отменил постановление о депортации из России сербского музыканта Петара Мартича, известного как один из основателей группы «Пасош», сообщает РИА «Новости». Причиной для выдворения изначально послужила песня, в которой усмотрели пропаганду наркотиков.

«Мосгорсуд изменил постановление Никулинского районного суда в части назначения административного наказания в отношении Мартича Петара, исключив из административного наказания выдворение. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.