Никулинский суд назначил блогеру Косенко 50 тыс. штрафа за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы признал скандального блогера Сергея Косенко виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Дело рассматривалось в отсутствии обвиняемого — он сбежал из России и находится в розыскной базе МВД.

В ходе расследования было установлено, что на своем YouTube-канале Косенко ранее разместил видео, в котором делился способами употребления и приобретения наркотиков, а также высказывался о них положительно. Адвокат блогера утверждал, что дело следует закрыть из-за истечения срока давности, поскольку протокол о пропаганде наркотиков был составлен в сентябре 2024 года.