Никулинский суд назначил блогеру Косенко 50 тыс. штрафа за пропаганду наркотиков
Блогер Сергей Косенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko
Никулинский суд Москвы признал скандального блогера Сергея Косенко виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Дело рассматривалось в отсутствии обвиняемого — он сбежал из России и находится в розыскной базе МВД.
В ходе расследования было установлено, что на своем YouTube-канале Косенко ранее разместил видео, в котором делился способами употребления и приобретения наркотиков, а также высказывался о них положительно. Адвокат блогера утверждал, что дело следует закрыть из-за истечения срока давности, поскольку протокол о пропаганде наркотиков был составлен в сентябре 2024 года.
Напомним, что в России Косенко также предъявлены обвинения в попытке умышленного причинения тяжкого вреда здоровью младенца и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В январе прошлого года блогер вызвал общественное негодование после публикации видео, на котором он бросает своего маленького ребенка в снег. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против Косенко и провести проверку его соблюдения налогового законодательства. 15 января суд заочно арестовал Косенко.