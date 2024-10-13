«Mr. Thank you» в опале: Российский блогер с 24 млн подписчиков внесён в базу розыска МВД

Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск, его карточка появилась в базе розыска МВД России. «Mr. Thank you» вменяют две статьи УК РФ из-за видео, где он бросил своего двухмесячного сына в сугроб.

Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по ст. 156 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка» и «Покушение на причинение ему тяжкого вреда». Косенко грозит наказание в де лишения свободы на срок до 10 лет колонии.