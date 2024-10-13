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13 октября, 09:50

«Mr. Thank you» в опале: Российский блогер с 24 млн подписчиков внесён в базу розыска МВД

Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск по уголовной статье

Блогер Сергей Косенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko

Блогер Сергей Косенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko

Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск, его карточка появилась в базе розыска МВД России. «Mr. Thank you» вменяют две статьи УК РФ из-за видео, где он бросил своего двухмесячного сына в сугроб.

Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по ст. 156 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка» и «Покушение на причинение ему тяжкого вреда». Косенко грозит наказание в де лишения свободы на срок до 10 лет колонии.

На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков
На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков

В начале 2024 года Сергей Косенко оскандалился из-за публикации ролика, в котором он кидает в снег своего маленького сына. На фоне волны критики и возмущений общественники и депутаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело. Косенко извинился, объяснившись тем, что в снегу оказалась якобы кукла, а лицо ребёнка было наложено при монтаже. Также в январе выяснилось, что блогер имел задолженность в четыре миллиона рублей перед ФНС. На аккаунты Косенко подписано более 20 млн человек.

Андрей Бражников
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