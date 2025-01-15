Суд Москвы заочно арестовал блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
Сергей Косенко и младенец. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko
В Москве суд вынес решение о заочном аресте блогера Сергея Косенко, бросившего в снег младенца и снимавшего происходящее на камеру. Сейчас мужчина находится за рубежом. Об этом сообщается в телеграм-канале судебной инстанции.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — сказано в тексте.
Там отмечается, что обвиняемый мог причинить ребёнку непоправимый вред здоровью, но падение смягчил снег. При этом Косенко руководствовался целью сделать трэш-контент, сняв всё на камеру и опубликовав в Сети.
Напомним, в 2024 году блогер Сергей Косенко опубликовал видео, в котором кидает в снег своего маленького сына. После волны негодования в Сети мужчина извинился. Было возбуждено уголовное дело в отношении блогера, выяснилось, что перед ФНС у него есть задолженность в четыре миллиона рублей. Суд арестовал счета подозреваемого на сумму более 206 миллионов рублей. Сам Косенко находится за границей.