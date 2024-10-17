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Регион
17 октября, 17:19

Как издевавшийся над сыном блогер Сергей Косенко сбежал из России с 200 млн

По данным силовиков, арестованные счета сбежавшего из России блогера Сергея Косенко оказались пусты. Там находилось более 200 млн. Куда они пропали и где может находиться блогер?

На счетах блогера Сергея Косенко не нашли более 200 млн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenkofanpage

На счетах блогера Сергея Косенко не нашли более 200 млн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenkofanpage

Напомним, что в январе этого года Косенко опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором бросает своего трёхмесячного сына в сугроб. Видео вызвало широкий резонанс и шквал гневных комментариев.

Какие неприятности были у блогера Косенко

В целом для 37-летнего блогера год оказался неудачным. После видео с ребёнком он попал под особое внимание как общественности, так и надзорных и правоохранительных органов. В августе выяснилось, что он задолжал ФНС более десяти миллионов рублей, а в сентябре Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по факту участия Косенко в пропаганде наркотиков.

В октябре аукнулся и бросок сына в сугроб. На днях Следственный комитет открыл уголовное дело сразу по двум статьям: ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В соответствии с ними теперь блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.

К этому моменту оказалось, что Косенко успел уехать из страны и сейчас, предположительно, находится в ОАЭ. Его объявили в розыск, а банковские счета арестовали. На 43 счетах блогера в различных российских банках должны были находиться более 206 млн рублей, однако выяснилось, что эти деньги беглец успел вывести — похоже, Косенко тщательно подготовился к побегу.

Как выяснил Life.ru, перед тем как сбежать, Сергей Косенко плотно сидел в телеграм-каналах и чатах, посвящённых крипте, блокчейну и валютным операциям. Сейчас аккаунт блогера в мессенджере удалён, однако следы его присутствия в этой среде остались повсеместно. Кроме того, там он мониторил различных интернет-коучеров и инфоцыган, причём не только отечественных, но и, к примеру, американских.

Чем известен Косенко российской публике

Сергея Косенко вполне можно назвать блогером-миллионником. В ютубе около 700 тыс. подписчиков, в запрещённой инсте — больше миллиона. Он получил популярность благодаря различным сомнительным бизнес-марафонам и участию в «гивах» в коллаборации с другими известными блогерами — блогер учил людей с нуля зарабатывать миллионы рублей и при этом исполняться духовности и гармонии.

Похоже, это был его основной доход в последние несколько лет. В блогерство Косенко пришёл из предпринимательства, посчитав, вероятно, что здесь он сумеет заработать гораздо больше денег. Хотя его путь коммерсанта был витиеватым и трудным, но, по крайней мере, деньги (и даже очень большие) доставались ему честно.

Офис блогера располагался в респектабельном бизнес-центре на Ленинградском шоссе.

Сергей Косенко начинал с торговли шерстяными пледами и знаменитыми рождественскими свитерами «с оленем». На этом, по крайней мере до 2017 года, бизнесмен зарабатывал сотни миллионов рублей в год и жил, что называется, на широкую ногу.

Последний российский проект Сергея Косенко

Пожалуй, последнюю попытку сделать по-настоящему большой проект Косенко предпринял в 2021-м и 2022 году. Тогда он попытался организовать бизнес в Интернете в новомодной сфере блокчейна.

Для этого он позаимствовал иностранную идею так называемых NFT-кроссовок. Она заключается в том, что, купив специальную обувь и зарегистрировав её в приложении, владелец кроссовок может зарабатывать криптовалюту во время ходьбы или бега — такой своеобразный предшественник приложения «Хамстер комбат», в котором сотни тысяч пользователей ещё совсем недавно пытались заработать, «тапая хомяка».

На Западе эта задумка стала успешной потому, что в основу бизнес-идеи была положена концепция кроссовок как объекта для инвестирования. Обувь быстро росла в цене — их можно было «прокачивать» и продавать другим желающим. В последнее время минимальная стоимость пары выходила за пределы тысячи долларов.

  • Пользователи приложения Косенко слов в его адрес не жалеют. Фото © Life.ru
    Пользователи приложения Косенко слов в его адрес не жалеют. Фото © Life.ru
  • Фото © investotzyvy.com
    Фото © investotzyvy.com

Пользователи приложения Косенко слов в его адрес не жалеют. Фото © Life.ru

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Похоже, Косенко решил стать киллером западного проекта, заявив свою цену на уровне 100 долларов за пару. Судя по количеству чатов проекта в Telegram, своё детище он пытался развивать даже не столько в России, сколько в Азии: в Японии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Китае, Иране, Индии, Корее, на Филиппинах и даже в Афганистане. Была попытка работать и в США.

Практически сразу в Сети этот проект стали называть очередной финансовой пирамидой, а вскоре после его запуска разъярённые пользователи приложения Косенко стали писать, что проект — «скам» (т.е. мошеннический. — Прим. Life.ru), и требовали от коммерсанта вернуть деньги.

Скорее всего, денег они больше никогда не увидят. По крайней мере, российская часть проекта блогера — фирма «Айти приложение» — не проработав и года, в августе начала процедуру ликвидации. Решение было принято Косенко лично. Сколько пар успел продать коммерсант, сказать сейчас не может никто. Никакой статистики продаж и вообще данных о развитии бизнеса блогер не давал с самого момента промоушена проекта.

Фирма, под крышей которой Косенко мог запускать проект с кроссовками, не проработала и года. Фото © spark-interfax.ru

Фирма, под крышей которой Косенко мог запускать проект с кроссовками, не проработала и года. Фото © spark-interfax.ru

Интересно, что при этом сайт проекта продолжает работать, на нём доступна регистрация для желающих попасть в проект с кроссовками. Возможно, Косенко просто перебрался в иностранную юрисдикцию и там будет продолжать начатое.

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Евгений Кузнецов
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