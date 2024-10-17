Как издевавшийся над сыном блогер Сергей Косенко сбежал из России с 200 млн

Напомним, что в январе этого года Косенко опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором бросает своего трёхмесячного сына в сугроб. Видео вызвало широкий резонанс и шквал гневных комментариев.

Какие неприятности были у блогера Косенко

В целом для 37-летнего блогера год оказался неудачным. После видео с ребёнком он попал под особое внимание как общественности, так и надзорных и правоохранительных органов. В августе выяснилось, что он задолжал ФНС более десяти миллионов рублей, а в сентябре Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по факту участия Косенко в пропаганде наркотиков.

В октябре аукнулся и бросок сына в сугроб. На днях Следственный комитет открыл уголовное дело сразу по двум статьям: ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В соответствии с ними теперь блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.

К этому моменту оказалось, что Косенко успел уехать из страны и сейчас, предположительно, находится в ОАЭ. Его объявили в розыск, а банковские счета арестовали. На 43 счетах блогера в различных российских банках должны были находиться более 206 млн рублей, однако выяснилось, что эти деньги беглец успел вывести — похоже, Косенко тщательно подготовился к побегу.

Как выяснил Life.ru, перед тем как сбежать, Сергей Косенко плотно сидел в телеграм-каналах и чатах, посвящённых крипте, блокчейну и валютным операциям. Сейчас аккаунт блогера в мессенджере удалён, однако следы его присутствия в этой среде остались повсеместно. Кроме того, там он мониторил различных интернет-коучеров и инфоцыган, причём не только отечественных, но и, к примеру, американских.

Чем известен Косенко российской публике

Сергея Косенко вполне можно назвать блогером-миллионником. В ютубе около 700 тыс. подписчиков, в запрещённой инсте — больше миллиона. Он получил популярность благодаря различным сомнительным бизнес-марафонам и участию в «гивах» в коллаборации с другими известными блогерами — блогер учил людей с нуля зарабатывать миллионы рублей и при этом исполняться духовности и гармонии.

Похоже, это был его основной доход в последние несколько лет. В блогерство Косенко пришёл из предпринимательства, посчитав, вероятно, что здесь он сумеет заработать гораздо больше денег. Хотя его путь коммерсанта был витиеватым и трудным, но, по крайней мере, деньги (и даже очень большие) доставались ему честно.

Сергей Косенко начинал с торговли шерстяными пледами и знаменитыми рождественскими свитерами «с оленем». На этом, по крайней мере до 2017 года, бизнесмен зарабатывал сотни миллионов рублей в год и жил, что называется, на широкую ногу.

Последний российский проект Сергея Косенко

Пожалуй, последнюю попытку сделать по-настоящему большой проект Косенко предпринял в 2021-м и 2022 году. Тогда он попытался организовать бизнес в Интернете в новомодной сфере блокчейна.

Для этого он позаимствовал иностранную идею так называемых NFT-кроссовок. Она заключается в том, что, купив специальную обувь и зарегистрировав её в приложении, владелец кроссовок может зарабатывать криптовалюту во время ходьбы или бега — такой своеобразный предшественник приложения «Хамстер комбат», в котором сотни тысяч пользователей ещё совсем недавно пытались заработать, «тапая хомяка».

На Западе эта задумка стала успешной потому, что в основу бизнес-идеи была положена концепция кроссовок как объекта для инвестирования. Обувь быстро росла в цене — их можно было «прокачивать» и продавать другим желающим. В последнее время минимальная стоимость пары выходила за пределы тысячи долларов.





Похоже, Косенко решил стать киллером западного проекта, заявив свою цену на уровне 100 долларов за пару. Судя по количеству чатов проекта в Telegram, своё детище он пытался развивать даже не столько в России, сколько в Азии: в Японии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Китае, Иране, Индии, Корее, на Филиппинах и даже в Афганистане. Была попытка работать и в США.

Практически сразу в Сети этот проект стали называть очередной финансовой пирамидой, а вскоре после его запуска разъярённые пользователи приложения Косенко стали писать, что проект — «скам» (т.е. мошеннический. — Прим. Life.ru), и требовали от коммерсанта вернуть деньги.

Скорее всего, денег они больше никогда не увидят. По крайней мере, российская часть проекта блогера — фирма «Айти приложение» — не проработав и года, в августе начала процедуру ликвидации. Решение было принято Косенко лично. Сколько пар успел продать коммерсант, сказать сейчас не может никто. Никакой статистики продаж и вообще данных о развитии бизнеса блогер не давал с самого момента промоушена проекта.

Фирма, под крышей которой Косенко мог запускать проект с кроссовками, не проработала и года. Фото © spark-interfax.ru