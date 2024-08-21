Против «вагинокапитализма», но за ВСУ: «Главного инцела России» Алексея Поднебесного проверят за поддержку Украины Против Алексея Поднебесного, называющего себя инцелом, возбудили дело по двум статьям УК за видео с несовершеннолетней. Известный фрик и раньше попадал в поле зрения силовиков. Как он живёт? 21 августа, 13:54 Активиста инцелов Алексея Поднебесного задержали по подозрению в совершении развратных действий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pikul Noorod, © Telegram / Поднебесный — Дорога скорби

Как возник педофильский скандал

На днях полиция задержала российского активиста и "лидера инцелов" Алексея Поднебесного после того, как в сеть попали видеокадры, на которых 46-летний мужчина целуется и держит за грудь сидящую у него на коленях 15-летнюю девушку. Позже в мессенджерах появились якобы слитые в Сеть сообщения от героини ролика, в которых она в подробностях описывает подруге секс со своим новым знакомым.

Сейчас Поднебесному, который старше своей подружки на 31 год, может грозить до семи лет лишения свободы по «педофильским» статьям 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет). Делом занимается управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Пока решается вопрос с мерой пресечения, в канале инцела подписчики ищут кумиру хорошего адвоката и собирают на него деньги.

На кадрах видео отчётливо видно, как 46-летний инцел целуется с несовершеннолетней. Видео © Telegram / SOTA

Непристойная история случилась в начале августа, когда уроженец Нижнего Новгорода — Алексей Поднебесный — приехал погостить в Санкт-Петербург. Там он встречался со своими фанатами, в том числе и девушкой из ролика. Школьница провела ему экскурсию по городу, за время которой они якобы дважды занимались сексом.

После того как разгорелся скандал, Поднебесный попытался откреститься от своего участия в разврате. Сначала он утверждал, что девушка обманула его с возрастом, заявив что ей 23 года, а мужчина ей поверил и проверять документы не стал. Позже он оправдывался тем, что ситуация якобы могла быть подстроена: девушка, мол, сама запрыгнула на колени и его поцеловала, а в это время другие фанаты их засняли.

И уже перед самым задержанием они с героиней скандала записали совместный ролик, в котором спутница Поднебесного заявила, что «секса полностью между ними не было». Всё это сейчас проверяют следователи.

Фанаты Поднебесного активно ищут кумиру адвоката и собирают на него деньги. Фото © Telegram / Поднебесный — Дорога скорби

Кто такие инцелы

Инцелы (incels — сокращение двух слов involuntary celibates — «вынужденно воздерживающиеся») — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать.

Как можно догадаться из названия, это очередной западный тренд, который, судя по контенту, публикуемому движением в Рунете, по сути своей нацелен на разрушение института семьи и брака.

Одинокие мужчины в соцсетях ищут оправдание своему одиночеству и выливают потоки желчи и агрессии в сторону женщин. Часто они сопровождаются призывами отказываться от отношений с прекрасным полом.









— Чтобы деву в койку уложить, вам придётся на поклон к ней идти. То есть перед ней придётся унижаться, прыгать, быть бесплатным клоуном и психологом, ключики там подбирать, обещать и так далее. Так как мало какая дама из СНГ воспринимает секс как удовольствие и легко этим занимается. Она после секса будет считать, что вы ей должны, — подобные посты типичны для площадок инцелов в соцсетях.

Кто такой Алексей Поднебесный

Алексей Поднебесный родился и вырос в Нижнем Новгороде. О его родителях практически ничего не известно, но, похоже, воспитывался он в неполной семье. Судя по его воспоминаниям, строгая мать пыталась вырастить из сына достойного члена общества и запрещала ему отношения с девушками во время учёбы.

По образованию Поднебесный юрист. До 2005 года он работал следователем в нижегородской прокуратуре, из которой был уволен «за совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника». Ходили слухи, что из-за конфликта с руководством.

После этого официально, похоже, нигде не работал. Известно, что несколько лет на одном из сайтов бесплатных объявлений он предлагал услуги по оцифровке видеозаписей со старых VHS-видеокассет, созданию видеоколлажей и сюжетов. Кроме того, торговал сушёной морской капустой и «ресничками» для автомобильных фар.

В Сети подозревают, что Поднебесный лишь притворяется инцелом. Фото © Telegram / Поднебесный — дорога скорби

Кроме того, занимался активизмом: организовывал в Нижнем Новгороде митинги и собрания против завышенных тарифов на капремонт и уплотнителей застройки. С 2007-го по 2011 год проводил акции против жестокого обращения с бездомными животными. В 2018 году выступал против ликвидации зоопарка, в 2021-м — в Интернете — оправдывал подростков, расстреливавших в школах учителей и одноклассников. Интересно, что при этом Поднебесный работал под красными знамёнами и коммунистическими лозунгами.

Что известно о взглядах Поднебесного

В Сети небезосновательно критикуют Поднебесного за то, что на самом деле он не является инцелом, а лишь мимикрирует под него, используя этот образ для привлечения внимания к своей персоне.

В пользу этого говорит и биография активиста: Поднебесный был дважды женат и занимался сексом как до участия в движении, так и после. А последний случай с 15-летней девушкой многих и вовсе привёл к убеждению, что мужчина может иметь педофильские наклонности. На этот вопрос уже в ближайшее время может ответить следствие.

Кроме половых вопросов Алексея Поднебесного, оказывается, интересуют и политические. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Поднебесный

В среде инцелов Поднебесный стал известным в 2016 году как автор «концепции вагинокапитализма» — своеобразного феминизма наоборот. В своём «труде» главный инцел России обращался к некоторым революционным идеям начала прошлого века, согласно которым женщина в обществе представлялась лишь как ограниченный в правах объект исполнения сексуальных потребностей мужчин.

Эти идеи он широко продвигал в соцсетях на самых разных площадках: в «Ютубе» у него было почти 40 тысяч подписчиков, в телеграм-канале 65 тысяч, кроме того, активист присутствует в ВК и запрещённой сети Facebook*. И везде его очень часто можно увидеть на фото и в видеороликах с очень молодыми девушками.

Впрочем, судя по деятельности Поднебесного в Facebook*, вопросы у следствия к нему должны возникнуть не только из-за педофильского скандала. С начала СВО «главный российский инцел» публиковал множество постов в поддержку Украины, распространял материалы западных информационных агентств и критиковал руководство России.

Исходя из этого, а также того, что на фоне провозгласившей курс на возврат к традиционным ценностям России Поднебесный является активным пропагандистом деструктивных западных идей, активиста проверят и на предмет финансирования из-за рубежа. Возможно, в ближайшее время список иноагентов может пополниться новым именем.

«Раб в рабстве» Алексей Поднебесный выступает в поддержку Украины. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Поднебесный

Как живёт Поднебесный

На разных сайтах о себе Поднебесный регулярно пишет, что он безработный и даже состоял на учёте в центрах занятости, такая позиция, кстати, вполне укладывается в его концепцию противостояния женской «торговле сексом». Впрочем, отсутствие работы не мешает делать ему крупные покупки: на активисте, например, числится свежий японский паркетник Toyota RAV4.

Инцел зарегистрирован в самом центре Нижнего Новгорода на улице Ковалихинской. Возможно, это квартира родителей. Она находится в обычной панельной девятиэтажке, площадь жилья — шестьдесят с лишним квадратов. Такие же здесь стоят 10–11 млн рублей в зависимости от ремонта.

Поднебесный стал известен как автор «концепции вагинокапитализма». Фото © Telegram / Поднебесный — дорога скорби

Какие проблемы с законом имел Поднебесный ранее

В разного рода передряги Поднебесный попадает не впервые. Самый громкий случай произошёл ещё в 2011 году во время отдыха с первой женой на озере. К семейной паре пристали двое нетрезвых людей — и в ходе конфликта будущий инцел полоснул грибным ножом одного из них. А после этого прибывших к месту потасовки полицейских залил перцовкой из газового баллончика.

Тогда ему сначала инкриминировали "Покушение на убийство", но позже дело переквалифицировали на ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ и приговорили к условному сроку на четыре года.

В ноябре 2019 года в отношении Поднебесного завели административное дело по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за ряда резонансных мизогинных высказываний. Нижегородский районный суд постановил арестовать Поднебесного на семь суток, но после обжалования дело отправили на пересмотр.

В октябре 2021 года — после выступлений Поднебесного в защиту школьников-шутеров — активиста отправили на принудительное лечение в нижегородскую психиатрическую больницу № 2. Спустя полгода его выписали — и инцел подал на больницу в суд за незаконную госпитализацию. Интересно, что суд встал на его сторону и присудил учреждению выплатить компенсацию 60 тысяч рублей.

В апреле 2024 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала у правоохранителей проверить Алексея Поднебесного на предмет распространения деструктивного контента. По её словам, мужчина преследует и угрожает девушкам, публикует их персональные данные и «распространяет материалы педофильского характера». Сейчас, кажется, время для этого настало.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов