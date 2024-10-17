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17 октября, 07:34

Блогер Косенко, кинувший младенца в снег, распродал активы перед отъездом из РФ

Сергей Косенко и младенец. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko

Сергей Косенко и младенец. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko

Блогер Сергей Косенко, который известен тем, что кинул младенца в снег и заснял это на видео, распродал все свои активы до отъезда из России. Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, мужчина не собирался возвращаться на родину.

«В связи с тем, что <...> блогер Косенко не планировал в ближайшие годы возвращаться в Россию, он перед отъездом из страны принял решение распродать всё свое имущество, недвижимость и активы», — приводит ТАСС слова собеседника, отмечая, что на арестованных счетах фигуранта не оказалось денег.

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Напомним, что в начале 2024 года Сергей Косенко «прославился» после публикации видео, в котором кидает в снег своего маленького сына. На фоне хейта и возмущений общественники и депутаты попросили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело. Блогер извинился, но всплыла ещё одна деталь — задолженность блогера в четыре миллиона рублей перед ФНС. Позднее суд арестовал счета блогера на сумму более 206 миллионов рублей

Дарья Нарыкова
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