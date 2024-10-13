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13 октября, 18:57

Суд арестовал счета блогера Косенко на сумму более 206 миллионов рублей

В Москве суд арестовал счета блогера Сергея Косенко, который кинул наворожённого ребёнка в сугроб. По информации полиции, общая сумма заблокированных средств составляет более 206 миллионов рублей.

«Санкция вменяемой Косенко статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка) предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты дохода осуждённого за период до одного года. Установлено, что доход подозреваемого Косенко за 2023 год составил около 206 млн 381 тысячи рублей», — говорится в сообщении правоохранителей, передаёт ТАСС.

Они также добавили, что один из судов Москвы по запросу следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера, сумма которых составляет 206,38 миллиона рублей и размещена на 43 счетах в разных российских банках.

На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков
На скандального блогера Сергея Косенко завели протокол за пропаганду наркотиков

Напомним, в начале 2024 года Сергей Косенко «прославился» после публикации видео, в котором кидает в снег своего маленького сына. На фоне волны критики и возмущений общественники и депутаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело. Косенко извинился, но всплыла ещё одна деталь — задолженность блогера в четыре миллиона рублей перед ФНС.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko

Александра Мышляева
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