Суд арестовал счета блогера Косенко на сумму более 206 миллионов рублей
В Москве суд арестовал счета блогера Сергея Косенко, который кинул наворожённого ребёнка в сугроб. По информации полиции, общая сумма заблокированных средств составляет более 206 миллионов рублей.
«Санкция вменяемой Косенко статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка) предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты дохода осуждённого за период до одного года. Установлено, что доход подозреваемого Косенко за 2023 год составил около 206 млн 381 тысячи рублей», — говорится в сообщении правоохранителей, передаёт ТАСС.
Они также добавили, что один из судов Москвы по запросу следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера, сумма которых составляет 206,38 миллиона рублей и размещена на 43 счетах в разных российских банках.
Напомним, в начале 2024 года Сергей Косенко «прославился» после публикации видео, в котором кидает в снег своего маленького сына. На фоне волны критики и возмущений общественники и депутаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело. Косенко извинился, но всплыла ещё одна деталь — задолженность блогера в четыре миллиона рублей перед ФНС.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko