Суд арестовал счета блогера Косенко на сумму более 206 миллионов рублей

В Москве суд арестовал счета блогера Сергея Косенко, который кинул наворожённого ребёнка в сугроб. По информации полиции, общая сумма заблокированных средств составляет более 206 миллионов рублей.

«Санкция вменяемой Косенко статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка) предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты дохода осуждённого за период до одного года. Установлено, что доход подозреваемого Косенко за 2023 год составил около 206 млн 381 тысячи рублей», — говорится в сообщении правоохранителей, передаёт ТАСС.