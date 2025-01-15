Арест по приезде. Где прячется блогер Сергей Косенко, бросивший ребёнка в снег Столичный суд заочно арестовал блогера и инфоцыгана Сергея Косенко за скандальное видео броска своего грудного ребёнка в снег, вызвавшее резонанс в обществе. Теперь в Россию ему путь заказан. Как жил и почему стал блогером некогда вполне успешный предприниматель? 15 января, 12:21 Суд в Москве арестовал блогера Сергея Косенко. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Сергей Косенко, © Shutterstock / FOTODOM / bombermoon

Что после ареста ждёт Косенко

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко за то, что тот бросил в снег своего грудного ребёнка. Видео с издевательством он выложил в соцсети ещё в январе прошлого года, чем вызвал шквал гневных комментариев.

В какой-то момент многочисленные возмущения поступком блогера в Сети привлекли внимание Следственного комитета. В итоге его глава Александр Бастрыкин поручил возбудить против Косенко уголовное дело.

По версии следствия, «обвиняемый бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты. Преступный умысел не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом. Косенко производил видеофиксацию действий для изготовления контента администрируемых им социальных сетей».

Сейчас блогер скрывается от уголовного преследования за рубежом — предположительно, в ОАЭ. С момента экстрадиции на территорию России его ждут два месяца ареста. Напомним, Сергей Косенко является фигурантом дела по целому букету статей УК РФ: ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Учитывая это, приговор для Косенко может оказаться печальным — до десяти лет лишения свободы.

Возможно, Сергей Косенко скрывается в ОАЭ. Фото © VK / Сергей Косенко

Как Косенко готовился к побегу за границу

Вместе с объявлением в розыск банковские счета блогера арестовали. На 43 счетах в различных российских банках должны были находиться более 206 млн рублей, однако оказалось, что эти деньги беглец успел вывести — похоже, Косенко успел тщательно подготовиться к побегу.

Как ранее сообщал SHOT, у блогера также были проблемы и с российской налоговой, которой он задолжал четыре миллиона рублей.

Как выяснил Life.ru, перед тем как сбежать, Сергей Косенко плотно сидел в телеграм-каналах и чатах, посвящённых крипте, блокчейну и валютным операциям, — возможно, как раз и спасал свои деньги от ареста. Сейчас аккаунт блогера в мессенджере удалён, однако следы его присутствия в этой среде остались повсеместно.

Благодаря им можно понять, чем ещё он занимался. Например, он долгое время очень скрупулёзно мониторил различных интернет-коучеров и инфоцыган, причём не только отечественных, но и, к примеру, американских. Похоже, с их помощью бывший (а в последние годы и неуспешный) предприниматель тогда для себя открыл новые горизонты для заработка.

Сергей Косенко активно интересовался криптобизнесом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenkofanpage

Почему Косенко стал инфоцыганом

В Интернете Косенко получил популярность благодаря различным сомнительным бизнес-марафонам и участию в «гивах» в коллаборации с другими известными блогерами — он учил людей с нуля зарабатывать миллионы рублей и при этом «исполняться духовности и гармонии».

Похоже, это был его основной доход в последние несколько лет. В блогерство Косенко пришёл из предпринимательства, посчитав, вероятно, что здесь он сумеет заработать гораздо больше денег. Хотя его путь коммерсанта был витиеватым и трудным, но, по крайней мере, деньги (и даже очень большие) тогда доставались ему честно.

Сергей Косенко начинал с торговли шерстяными пледами и знаменитыми рождественскими свитерами «с оленем». На этом, по крайней мере до 2017 года, бизнесмен зарабатывал сотни миллионов рублей в год и жил, что называется, на широкую ногу. Однако позже доходы на этом деле стали резко падать, а сам предприниматель метнулся за длинным рублём в Интернет.

Последний проект Косенко

Пожалуй, последний чисто предпринимательский проект Косенко пытался сделать относительно недавно — запустил торговлю так называемыми NFT-кроссовками. Идея заключается в том, что, купив специальную обувь и зарегистрировав её в приложении, владелец кроссовок может зарабатывать криптовалюту во время ходьбы или бега — такой своеобразный предшественник приложения «Хамстер комбат», в котором сотни тысяч пользователей ещё совсем недавно пытались заработать, «тапая хомяка».

Фирма, под крышей которой Косенко мог запускать проект с кроссовками, не проработала и года. Фото © spark-interfax.ru

Практически сразу в Сети этот проект стали называть очередной финансовой пирамидой, а вскоре после его запуска разъярённые пользователи приложения Косенко стали писать, что проект — «скам» (т.е. мошеннический. — Прим. Life.ru), и требовали от коммерсанта вернуть деньги.

Скорее всего, денег они больше никогда не увидят. По крайней мере, российская часть проекта блогера — фирма «Айти приложение», не проработав и года, в августе начала процедуру ликвидации. Решение было принято Косенко лично. Сколько пар успел продать коммерсант, сказать сейчас не может никто. Никакой статистики продаж и вообще данных о развитии бизнеса блогер не давал с самого момента промоушена проекта.

Авторы Евгений Кузнецов