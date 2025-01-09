Нюдсы в Сети и долги на миллион. Почему певица Анна Асти плачется на публику В последнее время певица Анна Асти не сходит со страниц печати — совсем недавно в Сеть попал личный архив с интимными фото и видео артистки. Певица просит поклонников не обращать внимания, но это может оказаться уловкой. Что не так с бизнесом украинки? 8 января, 21:15 Певица Анна Asti. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / komokvm, © Freepik, © Freepik, © ТАСС / Вадим Тараканов

Почему Асти просит поклонников забыть про голые фото

Недавно в Сеть попал личный архив с интимными фото Асти. Событие стало настолько резонансным, что певице даже пришлось обратиться к поклонникам с просьбой не тиражировать снимки в Сети.

По словам Анны Дзюбы (так на самом деле зовут певицу), нюдсы в Сети — это не хитрая пиар-кампания, а мошенники, взломавшие телефон артистки. Дескать, полгода перед публикацией они шантажировали Асти и её мужа — бизнесмена Станислава Юркина, — вымогая «огромные деньги». Семейство платить отказалось, и фотографии очутились в Интернете. Так ли это было на самом деле, сказать сложно. Возможно, это какой-то прогрев перед новым релизом или попытка снова попасть на страницы печати в выгодном ракурсе.

Певица Анна Дзюба. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Что не так с бизнесом Анны Асти

На фоне скандала в тени оказались два поданных судебных иска к бару певицы в Санкт-Петербурге. Ещё в феврале 2023 года Анна Асти с помпой открывала бар на Конюшенной площади в самом центре Северной Пальмиры. По её собственным словам, в бизнес она вложила более 20 млн рублей.

Выбор формата заведения журналистам Анна Асти объяснила очень просто: «Очень люблю красное вино со вкусным и горячим стейком».

Роскошные интерьеры заведения достались ей, можно сказать, по дешёвке: основные отделочные работы, похоже, сделал собственник помещения, вложив в него около 150 миллионов.











Цены в меню не были демократичными ещё в момент открытия, но, судя по бухгалтерской отчётности бара за 2023 год, желающих отведать винный сет из пряной бастурмы, раклета с трюфелем, пармезана с камамбером, горгонзолой и мёдом было немало. Официальная выручка бара тогда составила без малого 173 млн рублей.

Занятно при этом, что в ЕГРЮЛ фамилия артистки с баром не связана никак. Во владельцах значатся лишь её бизнес-партнёры. На Дзюбе числится лишь её лейбл «Феникс мьюзик», за тот же год принёсший ей около 280 млн рублей выручки.

Впрочем, в этом году, кажется, всё может быть иначе: два иска к бару на днях поданы с формулировкой «исполнение обязательств по договорам аренды зданий и сооружений» на общую сумму 1,23 млн рублей. Сумма небольшая, однако говорящая, что платить по счетам Дзюба и её партнёры либо не хотят, либо просто нечем. Ближайшие заседания по ним состоятся уже в начале января.







Как живёт звезда после «голой вечеринки»

Анне Асти 34 года, она — украинка из Черкасс, состоявшаяся как артистка именно в России. Её хиты «Царица» и «По барам» пела вся страна, концертные туры, кажется, были распланированы на годы вперёд. Дзюба открыла свой лейбл, на котором собрала целый ряд популярных молодых исполнителей, бар, получила российское гражданство — словом, жизнь налаживалась как в лучших голливудских фильмах.

Однако ровно год назад — 20 декабря прошлого года — случилась печально известная «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Там Анна Асти приняла самое деятельное участие, развлекая почтенную полуголую публику своими хитами.

После этого исполнительница «Царицы», как и большинство участников, попала «под отмену». У Асти сорвался новогодний концерт в модном клубе, а общественники стали требовать лишить её недавно полученного российского гражданства. Концерты отменялись по всей стране, а поклонники сдавали билеты даже там, где выступления должны были состояться.

Имя Элджея недолго красовалось в списке артистов лейбла ANNA ASTI. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fenixmusiclabel

Начались проблемы и с бизнесом. От лейбла Fenix Music Label быстро открестилась одна из топовых звёзд проекта Дзюбы — бывший муж Ивлеевой рэпер Элджей. После начавшегося хейта в адрес артистки он везде утверждал, что лишь открывал лейбл, а на самом деле не имеет к нему никакого отношения.

На фоне этого Дзюба с мужем на несколько месяцев уехали из России. Официально — восстановиться после перенесённой операции на ступне артистки. Впрочем, уже весной она объявила о возобновлении своей гастрольной деятельности, хотя гонорары, как тогда отмечали концертные агентства, «просели» — с 10 до 7 миллионов рублей.

Известно, что совсем недавно певица вернулась из тура по Белоруссии, в Москве перед Новым годом она планировала выступить в сборной солянке «Рождество с Григорием Лепсом». Кроме неё на сцене ожидались Шаман, Ани Лорак, Юля Савичева, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Зара, Владимир Пресняков и собрат по несчастью — участник «голой вечеринки» Дима Билан. Цены на этот концерт, кстати, демократичными совсем не назовёшь: самые дешёвые билеты — 18 тыс. рублей, в первых рядах — 60 тысяч. На 2025 год пока что запланировано всего десять выступлений.

Авторы Евгений Кузнецов