Пара миллионов, доширак и самолёт. Сколько просят за корпоратив Лепс, Басков и другие звёзды, какие у них ещё запросы В декабре у российских звёзд начинается самый сенокос, когда можно заработать на корпоративах. В этом году многие артисты задрали ценники на свои выступления. Кто и насколько подорожал? 13 декабря, 21:15 Григорий Лепс, Николай Басков и Лолита хотят за выступление на новогоднем корпоративе несколько миллионов рублей. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин, Вячеслав Прокофьев, Сергей Карпухин

Корифеи эстрады

Николай Басков

К Новому году Николай Басков поднял ценник на свои корпоративы на один миллион рублей. Теперь, по данным SHOT, за 40 минут выступления артиста заказчику придётся отдать шесть миллионов. А его услуги ведущего обойдутся едва ли не в два раза дороже — 10 миллионов рублей. За эти деньги Басков будет вести ваше мероприятие не дольше шести часов.

Стоимость выросла буквально на глазах, ещё в сентябре за аналогичное по времени шоу Басков брал пять миллионов рублей. Впрочем, команда у певца большая: 27 человек, среди которых девять музыкантов, шесть танцоров балета, два администратора, два телохранителя, два водителя, два костюмера, директор, гримёр и стилист.

Народный артист России Николай Басков. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Требования к гримёрке вполне скромные. Комната должна быть тёплой и с хорошим освещением. На столе Николай хочет видеть горячие блюда, стандартные мясную и фруктовую нарезки, мёд и лимон. Алкоголь: бутылка шампанского известного французского бренда.

Григорий Лепс

Григорий Лепс подорожал на три миллиона рублей — и сейчас за часовой концерт берёт 11 миллионов. В последнее время 62-летний певец гастролирует вместе с врачом-фониатром и, ко всему прочему, просит подготовить ему аптечку, в которой должны быть спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, к слову, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ тоже в ампулах и персиковое масло.

Певец Григорий Лепс. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Другие требования артиста следующие: в гримёрке вместе с вином, виски и тремя пепельницами необходимо оставить баночку мёда. Также в ней должно быть место для врача. В зависимости от статуса и местоположения приглашающей стороны певец может попросить привезти его на место выступления на частном самолёте. При этом никаких интервью Лепс не даёт и просит, чтобы охрана тщательно следила за тем, чтобы никто не пробрался на сцену или в гримёрку.

Лолита Милявская

Участница печально известной «голой вечеринки» Ивлеевой Лолита Милявская в этом году столкнулась с трудностями — её концерты отменялись практически по всей стране. При этом певица регулярно сталкивается с хейтом в свой адрес. После очередной попытки срыва её концерта в Ярославле (дело было в начале ноября) певица отменила все мероприятия за пределами Москвы.

Лолита Милявская готова спеть за четыре миллиона. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Заказы по Москве Милявская сейчас берёт в усиленном режиме: готова отработать несколько тусовок за день. За каждую берёт по четыре миллиона рублей. На выступление просит организаторов подвезти её на Mercedes-Benz или Toyota Land Cruiser. При этом поездка должна проходить со спокойным и молчаливым водителем без музыки.

На каждом мероприятии певица просит организовать присутствие скорой помощи и полиции или лицензированного ЧОП. Цветы на сцену разрешает выносить только по команде — после песни «Пошлю его на». Ещё одно условие — «необоснованный нагон зрителей категорически запрещён», правда, что под этим подразумевается, до конца непонятно.

Хитмены из нулевых

«Дискотека Авария»

«Дискотека Авария» может выступить на корпоративе почти за пять миллионов рублей и доширак. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

«Дискотека Авария» перед праздниками подняла ценник на выступления на миллион — теперь послушать ставший классическим хит «Новый год к нам мчится» можно за 4,8 миллиона рублей.

Кроме всего прочего, организаторам корпоратива придётся вложиться в спецэффекты: для своего концерта группа просит подготовить баллоны с газом, искромёт и конфетти-машину. При этом безопасность шоу должна остаться в зоне ответственности приглашающей стороны.

При этом райдер совсем простой: солисты Алексей Рыжков, Алексей Серов и их команда просят в гримёрку четыре упаковки доширака с говядиной и курицей, три корочки хлеба, 10 шоколадных конфет и лимон. Из напитков — только газировка и никакого алкоголя.

Бьянка

Вслед за коллегами на полмиллиона рублей подняла цену на предновогодние выступления пропавшая было со сцены певица Бьянка. Впрочем, по сравнению с такими большими эстрадными артистами ценник певицы по-прежнему выглядит весьма демократично — сейчас гонорар за её выход составляет всего полтора миллиона рублей.

39-летняя «королева русского R&B» Бьянка. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Согласно райдеру, жить на выезде певица готова только в люксе лучшего отеля города. При этом сотрудники гостиницы обязаны скрывать её нахождение у себя. Передвигаться на выезде Бьянка намерена только в тонированном Mercedes-Benz не старше 2020 года выпуска. Весь обслуживающий персонал должен быть готов к тому, что артистка будет курить электронный вейп. Кроме того, в её райдере прописаны шампанское, вино, виски, кальян и зачем-то ведро. Видимо, для льда.

Недавно Бьянка перенесла операцию по удалению аппендицита — по идее, к Новому году певица должна уже полностью восстановиться, но врачи всё равно советуют ей не прыгать по сцене.

Витас

Единственный из тех, чьи райдеры и расценки изучил SHOT, опустил ценник — певец Витас. Его выступления подешевели почти на два миллиона рублей и сейчас обойдутся заказчику в 3,5 миллиона. Ранее 45-летний Виталий Грачёв (настоящее имя певца) за часовую программу просил 5,3 миллиона.

45-летний Виталий Грачёв (Витас) просит скромные 3,5 миллиона. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

В отличие от цены, райдер артиста не меняется уже несколько лет: шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад — и ни капли алкоголя в гримёрке. Ещё одна важная деталь — никаких лазерных и световых установок. Этот пункт появился после того, как у Витаса произошло отслоение сетчатки, что чуть не сделало его слепым и привело к дорогостоящему лечению.

Любимые комики офисного планктона

Отечественные юмористы от своих поющих коллег не отстают. Подорожавшие гонорары — общий тренд и здесь. Более того, ради «длинного рубля» в Россию готовы ненадолго вернуться и беглые комики.

Алексей Щербаков

Звезда ЧБД Алексей Щербаков. Фото © Wikipedia / Константин Шатров

В этом году звезда ЧБД Алексей Щербаков поднял ценник на корпоративы на полтора миллиона рублей — перед самым Новым годом его гонорар может достигать шести миллионов. При этом SHOT выяснил, что у Щербакова есть две программы.

Первая — интерактивное выступление со стендапом продолжительностью до 30 минут. Вторая — полное ведение вечера в качестве ведущего. Четыре часа выступления стендапер готов провести в тандеме либо с кем-то из своих друзей-юмористов, либо с тем, кого пригласит принимающая сторона.

Райдер у Алексея Щербакова скромный. Он просит микрофон и барный стул без спинки. В гримёрке никакого дорогого алкоголя или деликатесов. Немного фруктов, ягод и воды. Максимальная роскошь в требованиях — такси бизнес-класса по Москве.

Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров не стал поднимать ценник на новогодние корпоративы. Один из самых топовых ведущих готов выступить за скромный по сравнению с другими звёздами гонорар — от двух миллионов рублей. Если в дуэте с Тамби Масаевым — за 4,5 миллиона. SHOT публикует подробный новогодний райдер комика из ЧБД.

Комик Нурлан Сабуров. Фото © VK / Нурлан Сабуров

Комик требует отдельную закрытую гримёрку площадью минимум 20 квадратов с гладильной доской и утюгом. В ней должны быть лак и паста для укладки волос. Продукты — строго запакованные: овощная и фруктовая нарезки, мёд, лимон, чай и вода в бутылках. На разогрев стендаперу понадобятся две бутылки виски с выдержкой 15–18 лет.

Жить Сабуров предпочитает в отеле класса люкс, просыпаться — в кровати King Size. Из особых требований для отеля пять звёзд — одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.

Артур Чапарян

Сбежавший из России из-за СВО комик Артур Чапарян. Фото © Telegram / Артур Чапарян

Сбежавший из России из-за СВО комик Артур Чапарян готов вернуться в Москву и выступить перед россиянами на корпоративах всего за 700 тысяч рублей. За эти деньги юморист и экс-резидент ЧБД прочитает 25-минутный монолог с шутками исключительно для взрослой аудитории. Если же заказчик пожелает как-то подредактировать материал, придётся доплатить. Снимать выступление строжайше запрещено.

Помимо гонорара заказчик должен оплатить билеты из Еревана, суточные в размере 50 долларов, а также предоставить для выступления барный стул, проводной микрофон, диджея и ведущего, чтобы представить звезду. В гримёрке никаких предметов роскоши — несколько бутылок воды, салфетки и антисептик.

Жить Чапарян готов в отеле не ниже четырёх звёзд с завтраком, однако не исключено, что выберет вариант проживания у знакомых. Передвигаться по столице комик рассчитывает только на автомобиле комфорт-класса.

Конферанс ещё в цене

Леонид Якубович готов провести праздничный корпоратив за 2,2 миллиона рублей. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Не против новогодней прибавки к пенсии 79-летний телеведущий Леонид Якубович. Знаменитый шоумен готов провести праздничный корпоратив за 2,2 миллиона рублей. Правда, с оговорками: никакого формата «Поля чудес» на празднике и чётко прописанный сценарий, включающий кучу мелочей — вплоть до тайминга номеров. В случае если с этим у организаторов вечеринки есть проблемы, команда Якубовича готова решить самостоятельно за дополнительный прайс — от 25 до 250 тысяч рублей.

Райдер у шоумена скромный. Гримёрка с хорошим освещением, большим зеркалом, чайником рядом со сценой. Из еды: два вида горячего (с рыбой и говядиной), два вида салатов (один из которых капрезе), бутерброды, сырная, рыбная и фруктовая нарезки, орехи, ягоды, соки, кофе и минералка. А вот алкоголь требуется подороже: шампанское от 19 тысяч рублей за бутылку и 12-летний виски.

Авторы Евгений Кузнецов