Музыкальный зоопарк. Почему беглые звёзды «Би-2», Монеточка и Борис Гребенщиков стали объединяться для концертов

От рока до попа

В тур по Европе в ближайшее время отправится целый букет из иноагентов: рокеры «Би-2», инди-поп певица Монеточка (Елизавета Гырдымова*), рэперы «Каста» и Noize MC*, панки «Порнофильмы» и сам себе музыкант Борис Гребенщиков*.

Вряд ли в России мог бы состояться концерт со столь разношёрстными артистами — слишком уж они разные. Но в новые времена они объединились — так хоть что-то можно заработать. Самый большой концерт исполнители собираются дать в Англии, аж в Уэмбли. Мероприятие должно состояться уже в декабре.

Впрочем, несмотря на пафосное место проведения, кажется, заработать много они всё равно не сумеют. Изначально организаторы заявляли минимальную стоимость билетов на уровне 52 фунтов стерлингов (это 6,5 тыс. рублей по курсу), но беглецы пробили новые расценки — теперь более 62 фунтов (почти 8 тыс. рублей).

Самые дорогие билеты — места рядом со сценой — стоят 112 фунтов стерлингов (больше 14 тыс. рублей). Судя по их количеству в продаже, зритель берёт места неохотно. При этом стоит отметить, что Arena Wembley состоит из 34 зрительских секторов, но для поклонников выступающих в декабре иноагентов доступны лишь 12. Судя по сайту организатора концерта, билеты не раскуплены.

Кстати, возможно, не все музыканты до конца верят в возможность заработать на туре. До второго концерта, который должен состояться в немецком Франкфурте в январе 2025 года, не доедут «Би-2» (там, судя по онлайн-кассе, продано меньше трети мест), последний концерт, планируемый в голландском Тильбурге, пройдёт ещё и без БГ* — здесь, похоже, продажи ещё даже не начинались.

Как сейчас живут «Би-2»

Группа «Би-2». Фото © ТАСС / IMAGO / Scanpix

На днях группа «Би-2» приезжала в Молдавию — судя по всему, поддержать на уже прошедших президентских выборах Майю Санду. Засвидетельствовать почтение перед президентшей, пожаловавшей местное гражданство некоторым музыкантам коллектива, пришла и Лайма Вайкуле. Вместе они выступили на Дне города Кишинёва, так удачно совпавшего с днём голосования.

Это мероприятие оказалось одним из 16 выступлений группы, запланированных на ближайшие несколько месяцев. Похоже, рокеры теперь вынуждены выступать гораздо чаще — петь собираются и в Новый год — 31 декабря. Причина, по словам Игоря Бортника (Лёва Би-2)*, проста: коллектив испытывает серьёзные финансовые трудности из-за эмиграции из России.

В начале октября стало известно, что музыканты отказались тратить деньги на продление правовой охраны своего товарного знака — «Би-2» — в России. Логичный шаг в свете того, что и так в стране никому в голову не придёт печатать на футболках принты с символикой предателей.

В последнее время на бывшей родине у музыкантов копятся многомиллионные долги. Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма «Группа Би-2» до сих пор числится в действующих юрлицах — за прошлый год она, как ни странно, сумела выручить 23 миллиона рублей. Однако чистый убыток при этом составил восемь миллионов.

Noize MC* плодит ненависть

Noize MC* повесил себе на клавиши украинский флаг. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

По данным SHOT, на днях 39-летний Иван Алексеев* сумел разозлить даже ту свою аудиторию, что уехала из России из-за СВО. Помимо того что Noize MC* повесил себе на клавиши украинский флаг, он вместо «спасибо» отвечал русскоязычным зрителям «дякую» и призывал скандировать оскорбления российской власти.

Однако больше всего поклонников на концерте разозлил перевод на украинский его песни 2010 года «Ругань из-за стены» — для многих почитателей Алексеева* эта композиция имеет большую ценность, так как связана с тяжёлыми детскими переживаниями, никак не связанными с политикой.

Парой месяцев ранее артиста потребовали внести в список террористов и экстремистов после того, как он вышел на сцену в футболке с символикой запрещённого «Азова»**. Тогда же российские активисты обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Алексеева* по статье 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма.

Показушная любовь уроженца Белгорода ко всему украинскому, которую он демонстрирует на фоне регулярных массированных обстрелов родного города и нападения ВСУ на Курскую область, возмутила фанатов, в большинстве своём осудивших режим Зеленского за эти зверства. Теперь зрители требуют от Noize MC* официально позиционировать себя в качестве украинского артиста и ждать ответки от россиян.

А что Монеточка*?

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка)*. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Певица Монеточка* из России сбежала в Литву и сейчас там занимается творчеством. Туда она уехала, продав свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей. Сейчас в своих соцсетях Елизавета Гырдымова* хвастается творческими успехами и продажами песен на стриминговых платформах, однако на родине дела у неё идут всё хуже.

Пару месяцев назад Елизавету Гырдымову* объявили в розыск в связи с уклонением от выполнения обязанностей иноагента. До этого певицу неоднократно уличали в отсутствии иноагентской маркировки в её соцсетях, штрафовали за это, но девушка российский закон упорно игнорирует.

Кроме того, ФССП в её отношении открыло исполнительное производство — певица не выплатила штраф по делу о плагиате. Тогда Басманный суд частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина, признав Монеточку* виновной в краже песни «Девушка, я не танцую». Согласно решению суда, исполнительница обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Бедная «Каста»

Общественники просили силовиков проверить участников группы «Каста» на связь с ВСУ. Фото © ТАСС / Анна Мейер

Осенью этого года общественное движение «Ветераны России» потребовало от Минюста, Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить участников группы «Каста» на связь с Вооружёнными силами Украины, а после этого признать музыкантов иноагентами.

Общественники обратили внимание на ряд публикаций артистов в социальных сетях с презентацией нового альбома, где они обвинили россиян в «шовинизме» и выступили с угрозами в адрес нашей страны.

Сами музыканты давно уехали из России и проживают в основном в Турции и Португалии, чтобы, по их словам, быть неподвластными системе. Чтобы выживать, «Каста» поёт и танцует перед публикой едва ли не каждый день — только до конца года на сцену они выйдут около 20 раз в Германии, Португалии, Чехии, Норвегии, Швеции, Британии, Франции и даже Швейцарии.

И вряд ли дело в сумасшедшей популярности группы в Европе: большая часть выступлений — это мелкие концертные площадки, разные клубы и кабаки, куда в небольших количествах идут выходцы из республик бывшего СССР и недавние релоканты. При этом стоимость одного билета на выступление коллектива в составе четырёх человек обычно не превышает 40 евро — то есть по 10 евро на участника без учёта оплаты зала и (не факт, но возможно) налогов.

Борис Гребенщиков* и ностальгия

Певец Борис Гребенщиков*. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Концерты уже немолодого Бориса Гребенщикова* отменяются всё чаще. В качестве официальной причины организаторы обычно называют плохое самочувствие музыканта, но, возможно, дело и в отсутствии массового зрителя — современной молодёжи дедушка русского рока не так понятен, как та же Монеточка*, а люди постарше обычно разделяют политику России, и современный БГ* для них теперь чужд идеологически.

До конца этого года музыкант планировал выступить восемь раз. Из них два — в Азии: в Японии и Корее. При этом азиатское турне, возможно, не состоится: в Киото концерт отменён, в Сеуле продажа билетов остановлена.

Остальные концерты пройдут в Британии — один из них как раз в Уэмбли в составе иноагентской солянки. Билеты на сольные выступления стоят 45–50 фунтов стерлингов (5,6–6,3 тыс. рублей по курсу), при этом гражданам Украины БГ* на некоторые выступления делает скидку в 15 фунтов (почти 2 тыс. рублей) при предъявлении паспорта Незалежной и ещё 1,75 фунта, если билет бронировать заранее.

Поддержавший Украину после начала СВО Борис Гребенщиков* ещё с 2020 года живёт в Лондоне. А в прошлом году он неожиданно продемонстрировал своё изменившееся отношение к тамошним власть имущим, раскритиковав их за попытки отмены в стране русской культуры.

Впрочем, на родине в осознание реалий рокера не поверили: в конце прошлого года Гребенщиков* признался, что скучает по людям в России, но домой не поедет, потому что выступать ему здесь "никто не даст", а "каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить".

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. ** Организация запрещена в России.