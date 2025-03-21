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21 марта, 08:26

«Пропагандирует наркотики и алкоголь»: В Барнауле отменили концерт Паши Техника

«Русская община» добилась отмены концерта Паши Техника в Барнауле

Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда

Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда

Концерт рэпера Паши Техника в Барнауле, намеченный на 5 апреля, отменён. Как пишет портал Amic, отмены выступления добилась «Русская община».

«На концерты человек выходит непонятно под какими препаратами, под его влиянием могут оказаться лица младше 18 лет. Мы писали обращения, в которых указывали, что тексты данного артиста несут негатив, пропагандируют наркотики и алкоголь», — рассказал координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев.

При этом он отметил, что не знает, кто именно дал указание отменить концерт. Обычно Минкультуры даёт заведениям рекомендации, а те уже сами решают, что делать.

Тем временем организаторы концерта призывает фанатов рэпера ехать на его выступление в Новосибирск. Пока неизвестно, будут ли тамошние члены «Русской общины» добиваться отмены концерта Техника.

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Ранее бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая обвинила его в избиении. Исполнитель же обвинил девушку в том, что она его провоцирует.

Никита Никонов
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