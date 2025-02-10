Паша Техник избил бывшую жену на глазах у сына

Российский рэп-исполнитель Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) избил экс-супругу Еву Карицкую. Всё произошло на глазах у их общего шестилетнего сына, о чём пострадавшая сообщила в запрещённой социальной сети.

Бывшая жена рэпера опубликовала в своём аккаунте видео, на котором Техник странно себя ведёт, путает ребёнка и отказывается выходить из комнаты. Исполнитель же обвинил девушку в том, что она его провоцирует.

Видео Ева выложила в соцсети. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evakaritskaya

Карицкая рассказала, что музыкант бил бутылки об дверь квартиры, из-за чего весь коридор оказался усыпан осколками, а также громил всё, что попадалось на его пути. Девушка вызвала полицию, но, по её словам, правоохранители ничего не сделали, кроме памятного фото с Пашей Техником.

«Распылённый перцовый баллончик, рукоприкладство, ребёнок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком», — написала она.

В итоге девушка всё же обратилась в полицию и написала заявление на бывшего мужа.