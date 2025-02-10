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10 февраля, 11:41

Паша Техник избил бывшую жену на глазах у сына

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая обвинила его в избиении

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Российский рэп-исполнитель Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) избил экс-супругу Еву Карицкую. Всё произошло на глазах у их общего шестилетнего сына, о чём пострадавшая сообщила в запрещённой социальной сети.

Бывшая жена рэпера опубликовала в своём аккаунте видео, на котором Техник странно себя ведёт, путает ребёнка и отказывается выходить из комнаты. Исполнитель же обвинил девушку в том, что она его провоцирует.

Видео Ева выложила в соцсети. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evakaritskaya

Карицкая рассказала, что музыкант бил бутылки об дверь квартиры, из-за чего весь коридор оказался усыпан осколками, а также громил всё, что попадалось на его пути. Девушка вызвала полицию, но, по её словам, правоохранители ничего не сделали, кроме памятного фото с Пашей Техником.

«Распылённый перцовый баллончик, рукоприкладство, ребёнок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком», — написала она.

В итоге девушка всё же обратилась в полицию и написала заявление на бывшего мужа.

Депрессия или творческий взрыв? Куда пропал оскандалившийся Паша Техник
Депрессия или творческий взрыв? Куда пропал оскандалившийся Паша Техник

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст удалил свой аккаунт в соцсети Х после серии странных постов с эротическими видео. Пользователи сообщили, что кроме информации «такой учётной записи нет», ничего об аккаунт исполнителя больше неизвестно.

Ольга Сливченко
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