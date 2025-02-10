Аккаунт Канье Уэста удалили из соцсети Х после серии странных постов

Американский рэпер Канье Уэст остался без своего аккаунта в соцсети Х. Теперь вместо его публикаций пользователи могут увидеть лишь информацию о том, что «такой учётной записи нет». В этом убедился корреспондент Life.ru.

Открыть страницу американца не удаётся, а соцсеть просит своих пользователей попробовать поискать ещё. Почему страница пропала — неизвестно, но ранее рэпер публиковал непристойные материалы для взрослых.