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10 февраля, 06:22

Аккаунт Канье Уэста удалили из соцсети Х после серии странных постов

Канье Уэст. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Канье Уэст. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Американский рэпер Канье Уэст остался без своего аккаунта в соцсети Х. Теперь вместо его публикаций пользователи могут увидеть лишь информацию о том, что «такой учётной записи нет». В этом убедился корреспондент Life.ru.

Открыть страницу американца не удаётся, а соцсеть просит своих пользователей попробовать поискать ещё. Почему страница пропала — неизвестно, но ранее рэпер публиковал непристойные материалы для взрослых.

Подписчики предположили, что все его посты были связаны с несколькими причинами. Одна из них — взлом аккаунта, вторая — прогрессирующая болезнь, в которой он недавно признался, а третья — своеобразный пиар-ход. Напомним, что у исполнителя было больше 33 миллионов подписчиков.

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В последнее время американский рэпер удивляет аудиторию всё больше и больше. Сначала он вместе с женой Бьянкой Цензори вышел на дорожку на церемонии «Грэмми». Всё бы ничего, но девушка была в прозрачном платье телесного цвета и совсем без нижнего белья. Потом Канье Уэст рассказал, что страдает аутизмом. Позже исполнитель вовсе произвёл впечатление на соцсеть X. Рэпер опубликовал ряд постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями.

Наталья Афонина
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