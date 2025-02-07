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Регион
7 февраля, 13:31

Страдающий аутизмом Канье Уэст назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP/Ashley Landis

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст устроил бурную тираду в соцсети X, выпустив ряд постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями. Возможно, когда он придёт в себя, он будет утверждать, что его аккаунт был взломан.

На протяжении последних нескольких часов в аккаунте исполнителя публикуются посты, некоторые из которых удаляются и затем снова появляются. В одном из шокирующих постов Канье назвал себя нацистом и признался, что любит Гитлера.

«Я нацист, я люблю Гитлера», — указано в одном из постов рэпера.

Канье также отметил, что у него есть еврейские друзья, однако он не доверяет никому из них. Кроме того, он высказался о бодипозитиве, утверждая, что на сцену намеренно выводят полных женщин, пропагандируя ожирение.

Ранее Канье Уэст заявил, что у него аутизм, а не биполярное расстройство. Рэпер рассказал, что принял диагноз и считает его своим преимуществом. По его словам, это помогает ему в создании музыки и дизайна.

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Наталья Демьянова
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