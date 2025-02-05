Не «биполярка»: Канье Уэст раскрыл свой диагноз

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что ему диагностировали аутизм. Данным признанием он поделился во время подкаста с журналистом Джастином Лэбоем.

Исполнитель пояснил, что ранее ему диагностировали биполярное расстройство, однако после повторной проверки выяснилось, что тот диагноз был ошибочным. Узнать правду ему удалось благодаря стараниям супруги Бьянки Цензори, посоветовавшей пройти обследование ещё раз.

«Я пошёл к одному врачу, который работал с Джастином Бибером… Моя жена отвела меня к нему, сказала: «Что-то в твоём поведении не похоже на биполярное расстройство. В итоге оказалось, что у меня аутизм», — заявил Уэст.

Рэпер поделился, что болезнь периодически мешает ему жить полноценно, ведь иногда он полностью теряет контроль над собой. Это приводит к депрессивным состояниям. Примечательно, что с момента, как биполярное расстройство у Уэста признали ошибочным, он перестал пить таблетки.