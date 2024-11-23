Душил до потери сознания: Участница «Топ-модели по-американски» обвинила Уэста в насилии
Участница «Топ-модели по-американски» обвинила Канье Уэста в насилии
Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Рэпера Канье Уэста обвинили в насилии 14-летней давности. Иск в отношении музыканта подала участница 13 сезона шоу «Топ модель по-американски» Джэннифер Эн, пишет журнал Rolling Stone.
Модель рассказала, что всё произошло в 2010 году во время съёмок клипа In for the Kill дуэта La Roux, которые проходили в отеле. Там Уэсту пригянулась Эн, после чего он потребовал от съёмочной площадки привести к нему «азиатку».
В итоге он посадил девушку на стул, схватил её за шею и засунул пальцы в рот до горла. Держал он их до тех пор, пока девушка не потеряла сознание от удушья. Модель призналась, что это было похоже на оральное изнасилование и она ощущала рвотные позывы. Вся съёмочная группа в этот момент бездействовала, а режиссёр снимал всё на камеру. Канье назвал процесс искусством, а себя — Пикассо.
Ранее произошёл другой громкий скандал в зарубежной музыкальный индустрии. Рэпер Шон Комбс, также известный как P.Diddy, был арестован в сентябре по обвинению в торговле людьми. Спустя время в отношении него было подано не менее 12 исков об изнасиловании. Ситуацию усугубило то, что известные личности начали вспоминать о вечеринках, которые рэпер устраивал в нулевых. Сообщается, что на кокаиновых раутах присутствовали Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также друзья певца Jay-Z и Beyoncé. Существует мнение, что многие из его знакомых скрывают важную информацию от следствия, так как артист хорошо им заплатил.