Душил до потери сознания: Участница «Топ-модели по-американски» обвинила Уэста в насилии

Модель рассказала, что всё произошло в 2010 году во время съёмок клипа In for the Kill дуэта La Roux, которые проходили в отеле. Там Уэсту пригянулась Эн, после чего он потребовал от съёмочной площадки привести к нему «азиатку».

В итоге он посадил девушку на стул, схватил её за шею и засунул пальцы в рот до горла. Держал он их до тех пор, пока девушка не потеряла сознание от удушья. Модель призналась, что это было похоже на оральное изнасилование и она ощущала рвотные позывы. Вся съёмочная группа в этот момент бездействовала, а режиссёр снимал всё на камеру. Канье назвал процесс искусством, а себя — Пикассо.