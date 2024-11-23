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23 ноября, 11:26

Концерт Канье Уэста в Москве не состоялся из-за бюрократии

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ABACA / INSTARImages / Bauer-Griffin

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ABACA / INSTARImages / Bauer-Griffin

Концерт Канье Уэста в Москве не состоялся из-за бюрократии — всему виной американское гражданство легендарного рэпера. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, организацией занимались несколько компаний, которые вели переговоры с представителями артиста. Требовалось согласие Йе, спонсор и одобрение от чиновников. Ожидалось, что на концерт придёт около 70 тысяч человек. Однако ни один представитель власти не решился согласовать мероприятие, так как Канье из недружественных Штатов.

Слухи о концерте Канье Уэста в России вновь оказались ложными
Слухи о концерте Канье Уэста в России вновь оказались ложными

Напомним, слухи о подготовке концерта Канье Уэста в Москве ходили уже давно. Сам рэпер прибыл в Москву 30 июня. Американский рэпер посетил столицу России ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тот познакомил артиста со своей мамой, после чего они отправились на прогулку по Москве-реке. Утверждалось также, что концерт Канье в Москве состоится в начале сентября, однако позже в «Лужниках» опровергли эту информацию. СМИ писали, что Канье предлагали восемь миллионов долларов.

Матвей Константинов
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