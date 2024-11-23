Концерт Канье Уэста в Москве не состоялся из-за бюрократии — всему виной американское гражданство легендарного рэпера. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, организацией занимались несколько компаний, которые вели переговоры с представителями артиста. Требовалось согласие Йе, спонсор и одобрение от чиновников. Ожидалось, что на концерт придёт около 70 тысяч человек. Однако ни один представитель власти не решился согласовать мероприятие, так как Канье из недружественных Штатов.