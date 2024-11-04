Слухи о концерте Канье Уэста в России вновь оказались ложными

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который планировался на «Газпром-Арене», не состоится. Как сообщает продюсер компании PMI Евгений Финкельштейн, слова которого приводит газета «Известия», договор с площадкой подписан не был.

Финкельштейн также уточнил, что процесс получения российской визы для исполнителя занимает около месяца, а как согласование с различными инстанциями, включая правоохранительные органы, может занять минимум три недели.

Кроме того, продюсер отметил, что профессиональные артисты не анонсируют свои концерты за две недели, поскольку подготовка арены занимает минимум полгода. В случае с Канье Уэстом, по словам Финкельштейна, на организацию концерта может потребоваться целый год.

Слухи о том, что организаторы смогли согласовать время и место выступления рэпера в России, появились в сети 3 ноября. Согласно сообщениям, концерт должен был пройти в ноябре на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.