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19 октября, 18:34

Гоша Рубчинский снял Ваню Дмитриенко для новой коллекции бренда Канье Уэста

Ваня Дмитриенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosharubchinskiy

Ваня Дмитриенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosharubchinskiy

Снимками певца Вани Дмитриенко в своих соцсетях поделился дизайнер Гоша Рубчинский. Вместе с Канье Уэстом он пригласил российского артиста для рекламной кампании бренда рэпера.

Для съёмок певец сменил привычный имидж: отказался от кудряшек и улыбки, примерив одежду из совместной коллекции с рэпером Йе «Вестник Трибун».

Стало известно, от какой суммы за концерт в Москве отказался Канье Уэст
Стало известно, от какой суммы за концерт в Москве отказался Канье Уэст

Ранее Life.ru рассказывал, что 30 июня Канье Уэст прилетал в Москву на день рождения друга и партнёра по бизнесу Гоши Рубчинского. Дизайнер познакомил артиста со своей мамой, после чего отправился с рэпером на прогулку по Москве-реке. Ранее обсуждалась возможность концерта Канье в Москве, но в «Лужниках» опровергли эту информацию.

Алена Пенчугина
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