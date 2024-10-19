Гоша Рубчинский снял Ваню Дмитриенко для новой коллекции бренда Канье Уэста
Ваня Дмитриенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosharubchinskiy
Снимками певца Вани Дмитриенко в своих соцсетях поделился дизайнер Гоша Рубчинский. Вместе с Канье Уэстом он пригласил российского артиста для рекламной кампании бренда рэпера.
Для съёмок певец сменил привычный имидж: отказался от кудряшек и улыбки, примерив одежду из совместной коллекции с рэпером Йе «Вестник Трибун».
Ранее Life.ru рассказывал, что 30 июня Канье Уэст прилетал в Москву на день рождения друга и партнёра по бизнесу Гоши Рубчинского. Дизайнер познакомил артиста со своей мамой, после чего отправился с рэпером на прогулку по Москве-реке. Ранее обсуждалась возможность концерта Канье в Москве, но в «Лужниках» опровергли эту информацию.