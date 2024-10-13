Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке скандального P.Diddy

Бывшая помощница Канье Уэста Лорен Пишотта сделала громкие обвинения в адрес американского исполнителя. Она рассказала о его наркотической зависимости и сообщила, что он изнасиловал её во время вечеринки, организованной рэпером и продюсером P. Diddy (Шон Комбс). Об этом стало известно из жалобы, поданной в Верховный суд Лос-Анджелеса, сообщает газета The New York Post.

Пишотта, которая работала с Уэстом с 2021 по 2022 год, утверждает, что познакомилась с ним на вечеринке у P. Diddy в 2020 году. По её словам, во время мероприятия Уэст предложил гостям выпить, после чего она «внезапно почувствовала себя дезориентированной» и оказалась в крайне ослабленном состоянии. На следующий день, по её словам, она ничего не помнила. Кроме того, Лорен утверждает, что сам Канье рассказал о произошедшем перед её увольнением в 2022 году.