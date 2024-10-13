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13 октября, 05:01

Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке скандального P.Diddy

Бывшая помощница Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на вечеринке

Канье Уэст Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DKSStyle

Канье Уэст Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DKSStyle

Бывшая помощница Канье Уэста Лорен Пишотта сделала громкие обвинения в адрес американского исполнителя. Она рассказала о его наркотической зависимости и сообщила, что он изнасиловал её во время вечеринки, организованной рэпером и продюсером P. Diddy (Шон Комбс). Об этом стало известно из жалобы, поданной в Верховный суд Лос-Анджелеса, сообщает газета The New York Post.

Пишотта, которая работала с Уэстом с 2021 по 2022 год, утверждает, что познакомилась с ним на вечеринке у P. Diddy в 2020 году. По её словам, во время мероприятия Уэст предложил гостям выпить, после чего она «внезапно почувствовала себя дезориентированной» и оказалась в крайне ослабленном состоянии. На следующий день, по её словам, она ничего не помнила. Кроме того, Лорен утверждает, что сам Канье рассказал о произошедшем перед её увольнением в 2022 году.

«Пытался замести следы»: Бывший рэпер обвинил P. Diddy в подкупе артистов
«Пытался замести следы»: Бывший рэпер обвинил P. Diddy в подкупе артистов

Напомним, вышеупомянутого скандального рэпера P.Diddy арестовали по делу о насилии и торговле людьми, ему предъявлены обвинения. Жертвы заявили, что артист подсыпал им наркотики и принуждал к сексуальным актам на камеру. В конце сентября этого года против него подали 12-й иск о насилии.

Анатолий Цейко
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