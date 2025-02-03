Бьянка Цензори вышла в платье без цензуры и была изгнана с церемонии «Грэмми»

Скандал разразился на церемонии вручения премии «Грэмми-2025» из-за жены рэпера Канье Уэста — фотомодели и дизайнера Бьянки Цензори. Причиной стал её откровенный наряд: девушка появилась на мероприятии в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья, что вызвало возмущение организаторов и гостей.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в прозрачном платье на премии «Грэмми». Видео © Х / Simon Ateba

По данным издания Daily Mail, пара прибыла на церемонию без приглашения. Бьянка, выйдя на красную дорожку, продемонстрировала обнажённую грудь и отсутствие белья, что привлекло всеобщее внимание. Её супруг, напротив, выбрал скромный чёрный костюм и тёмные очки.

После скандального выхода организаторы попросили пару покинуть мероприятие. Позже их сопроводили в полицию для дачи объяснений. Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов «Грэмми-2025», вызвав бурную реакцию в соцсетях и СМИ.