Бьянка Цензори вышла в платье без цензуры и была изгнана с церемонии «Грэмми»
Жену Канье Уэста выгнали с церемонии «Грэмми-2025» из-за откровенного наряда
Скандал разразился на церемонии вручения премии «Грэмми-2025» из-за жены рэпера Канье Уэста — фотомодели и дизайнера Бьянки Цензори. Причиной стал её откровенный наряд: девушка появилась на мероприятии в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья, что вызвало возмущение организаторов и гостей.
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в прозрачном платье на премии «Грэмми». Видео © Х / Simon Ateba
По данным издания Daily Mail, пара прибыла на церемонию без приглашения. Бьянка, выйдя на красную дорожку, продемонстрировала обнажённую грудь и отсутствие белья, что привлекло всеобщее внимание. Её супруг, напротив, выбрал скромный чёрный костюм и тёмные очки.
После скандального выхода организаторы попросили пару покинуть мероприятие. Позже их сопроводили в полицию для дачи объяснений. Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов «Грэмми-2025», вызвав бурную реакцию в соцсетях и СМИ.
Ранее рэпер Канье Уэст решил изменить питание, чтобы сохранить брак с Бьянкой Цензори. 47-летний музыкант начал следить за рационом по настоянию жены, которую не устраивал внешний вид мужа. 30-летняя Цензори дала Уэсту выбор: либо он приводит себя в форму, либо она уходит.
Х / Simon Ateba