Рэпер DaBaby приедет с концертом в Россию
Рэпер DaBaby. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFree
Рэпер DaBaby (Джонатан Кирк) собирается провести концерт в России, став вторым американским артистом такого уровня, который выступит в стране после начала специальной военной операции. Его музыка на Spotify набирает около 28 миллионов прослушиваний ежемесячно.
Концерт запланирован на 28 февраля. Как сообщает Mash, переговоры длились около месяца, и сам артист проявил интерес к тому, чтобы добавить Россию в свой европейский тур. Если всё сложится, его гонорар составит приблизительно 500 тысяч долларов. Перед DaBaby, на разогреве, выступит один из российских рэперов.
Общее количество прослушиваний треков DaBaby по всему миру превышает миллиард. После его выступления в России ожидаются концерты нескольких других зарубежных исполнителей, но их имена пока остаются неизвестными. Первым артистом, который выступил в России после начала СВО, стал исполнитель 6ix9ine.
А в прошлом году россиян потрясла новость, что рэпер Канье Уэст проведёт концерт в Москве. Он даже приезжал в столицу ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Были версии, что выступление состоится в начале сентября, однако позже в «Лужниках» опровергли эту информацию. СМИ писали, что западному артисту предлагали восемь миллионов долларов.