Рэпер DaBaby приедет с концертом в Россию

Рэпер DaBaby (Джонатан Кирк) собирается провести концерт в России, став вторым американским артистом такого уровня, который выступит в стране после начала специальной военной операции. Его музыка на Spotify набирает около 28 миллионов прослушиваний ежемесячно.

Концерт запланирован на 28 февраля. Как сообщает Mash, переговоры длились около месяца, и сам артист проявил интерес к тому, чтобы добавить Россию в свой европейский тур. Если всё сложится, его гонорар составит приблизительно 500 тысяч долларов. Перед DaBaby, на разогреве, выступит один из российских рэперов.