Джаред Лето может приехать в Москву к русской возлюбленной
Американский певец Джаред Лето планирует приехать в Россию. По данным портала Popcake, артист уже какое-то время встречается с девушкой из России, поэтому его визит в Москву может состояться в ближайшее время, а именно в апреле.
Слухи о романтических чувствах западного артиста и столичной красотки появились в начале этого года. По некоторым данным, он познакомился с ней еще в 2023 году на Неделе моды в Париже. Предполагаемую избранницу Лето зовут Яна, она живет в Москве и развивает свой бренд под именем «Я». Их видели вместе на одном из концертов певца, а после выступления, как сообщают СМИ, они вместе сидели в гримёрке.
Напомним, что артист всегда проявлял симпатию к России. Из-за этого он получил немало хейта. На одном из недавних концертов певец поблагодарил своих российских поклонников на русском языке, отметив, что не будет активно взаимодействовать с аудиторией из-за опасений по поводу последствий своей позиции.
ТАСС / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA