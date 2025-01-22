Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 11:37

Джаред Лето может приехать в Москву к русской возлюбленной

Американский певец Джаред Лето планирует приехать в Россию. По данным портала Popcake, артист уже какое-то время встречается с девушкой из России, поэтому его визит в Москву может состояться в ближайшее время, а именно в апреле.

Слухи о романтических чувствах западного артиста и столичной красотки появились в начале этого года. По некоторым данным, он познакомился с ней еще в 2023 году на Неделе моды в Париже. Предполагаемую избранницу Лето зовут Яна, она живет в Москве и развивает свой бренд под именем «Я». Их видели вместе на одном из концертов певца, а после выступления, как сообщают СМИ, они вместе сидели в гримёрке.

Джаред Лето прервал концерт в Астане, чтобы принять подарок от поклонниц из РФ
Джаред Лето прервал концерт в Астане, чтобы принять подарок от поклонниц из РФ

Напомним, что артист всегда проявлял симпатию к России. Из-за этого он получил немало хейта. На одном из недавних концертов певец поблагодарил своих российских поклонников на русском языке, отметив, что не будет активно взаимодействовать с аудиторией из-за опасений по поводу последствий своей позиции.

Обложка ©

ТАСС / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Александра Мышляева
  • Новости
  • Джаред Лето
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar