Джаред Лето может приехать в Москву к русской возлюбленной

Американский певец Джаред Лето планирует приехать в Россию. По данным портала Popcake, артист уже какое-то время встречается с девушкой из России, поэтому его визит в Москву может состояться в ближайшее время, а именно в апреле.

Слухи о романтических чувствах западного артиста и столичной красотки появились в начале этого года. По некоторым данным, он познакомился с ней еще в 2023 году на Неделе моды в Париже. Предполагаемую избранницу Лето зовут Яна, она живет в Москве и развивает свой бренд под именем «Я». Их видели вместе на одном из концертов певца, а после выступления, как сообщают СМИ, они вместе сидели в гримёрке.