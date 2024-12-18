У певца Джареда Лето начались проблемы после признания в любви россиянам
Певец Джаред Лето на русском языке выразил благодарность своим российским поклонникам. При этом он подчеркнул, что в этот раз не будет активно общаться с аудиторией, опасаясь возможных последствий из-за своей позиции. Такое заявление артист сделал во время концерта в Эр-Рияде.
«Я не буду говорить слишком много, поскольку не хочу много проблем», — отметил он.
Напомним, что во время своего выступления в Сербии Джаред Лето сделал трогательное заявление о том, как он скучает по российским фэнам, и пообещал посетить страну, когда уляжется политическая ситуация. В украинском Министерстве иностранных дел не оставили такое любовное признание без внимания. Несмотря на это, позже появились слухи о том, что концерт Лето в России действительно может состояться.
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