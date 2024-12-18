У певца Джареда Лето начались проблемы после признания в любви россиянам

Певец Джаред Лето на русском языке выразил благодарность своим российским поклонникам. При этом он подчеркнул, что в этот раз не будет активно общаться с аудиторией, опасаясь возможных последствий из-за своей позиции. Такое заявление артист сделал во время концерта в Эр-Рияде.