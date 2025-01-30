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Регион
30 января, 02:54

Рэпер Канье Уэст сел на диету, чтобы сохранить брак с Бьянкой Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kanye West

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kanye West

Рэпер Канье Уэст решил изменить питание, чтобы сохранить брак с Бьянкой Цензори. Как сообщает RadarOnline, 47-летний музыкант начал следить за рационом по настоянию жены, которую не устраивал внешний вид мужа.

30-летняя Цензори дала Уэсту выбор: либо он приводит себя в форму, либо она уходит.

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«Уэст не удовлетворял жену в интимном плане, несмотря на её откровенные наряды и уверенность. Теперь он строго ограничивает себя в еде, пытаясь понравиться ей», — отметил источник.

Кстати, осенью 2024 года участница шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн обвинила Канье в насилии, произошедшем 14 лет назад. Сам Уэст назвал этот процесс искусством, сравнив себя с Пикассо.

Лия Мурадьян
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