Рэпер Канье Уэст сел на диету, чтобы сохранить брак с Бьянкой Цензори

Рэпер Канье Уэст решил изменить питание, чтобы сохранить брак с Бьянкой Цензори. Как сообщает RadarOnline, 47-летний музыкант начал следить за рационом по настоянию жены, которую не устраивал внешний вид мужа.

30-летняя Цензори дала Уэсту выбор: либо он приводит себя в форму, либо она уходит.

«Уэст не удовлетворял жену в интимном плане, несмотря на её откровенные наряды и уверенность. Теперь он строго ограничивает себя в еде, пытаясь понравиться ей», — отметил источник.