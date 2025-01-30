Рэпер Канье Уэст сел на диету, чтобы сохранить брак с Бьянкой Цензори
Канье Уэст и Бьянка Цензори. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kanye West
Рэпер Канье Уэст решил изменить питание, чтобы сохранить брак с Бьянкой Цензори. Как сообщает RadarOnline, 47-летний музыкант начал следить за рационом по настоянию жены, которую не устраивал внешний вид мужа.
30-летняя Цензори дала Уэсту выбор: либо он приводит себя в форму, либо она уходит.
«Уэст не удовлетворял жену в интимном плане, несмотря на её откровенные наряды и уверенность. Теперь он строго ограничивает себя в еде, пытаясь понравиться ей», — отметил источник.
Кстати, осенью 2024 года участница шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн обвинила Канье в насилии, произошедшем 14 лет назад. Сам Уэст назвал этот процесс искусством, сравнив себя с Пикассо.