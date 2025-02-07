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Регион
7 февраля, 08:27

«Он мой герой»: Канье Уэст потребовал освободить P.Diddy

Рэпер Канье Уэст поддержал P.Diddy и потребовал выпустить его из тюрьмы

Канье Уэст и Шон Комбс. Обложка © ТАСС / EPA/ ALLISON DINNER, Collin Xavier/ Image Press Agency ABACA

Канье Уэст и Шон Комбс. Обложка © ТАСС / EPA/ ALLISON DINNER, Collin Xavier/ Image Press Agency ABACA

Рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимами P.Diddy и Puff Daddy, является невиновным. Об этом заявил его коллега Канье Уэст, комментируя обвинения в сексуальных преступлениях и торговле людьми.

По словам рэпера, вокруг P.Diddy развернулась настоящая травля. Продюсер сравнил ситуацию с обвинениями в адрес коллеги с «отменой» другого артиста — Криса Брауна. Тот получил пять лет заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году.

«Все эти [темнокожие знаменитости] боятся что-то сказать. Я тоже боялся, когда они пытались отменить Криса Брауна. Теперь они пришли за моим бро. Мы должны проснуться. Он отдал нам свою жизнь. Это мой идол, мой герой. Свободу Паффу! Рабство — это выбор», — призвал звезда в соцсети X.

TMZ: Рэпер P.Diddy попал из тюрьмы в больницу из-за боли в колене
TMZ: Рэпер P.Diddy попал из тюрьмы в больницу из-за боли в колене

Напомним, что рэпера P.Diddy обвиняют в ряде тяжких преступлений. Среди них изнасилования, домогательства, побои и торговля людьми. Против него подали многочисленные иски о насилии и сексуальных нападениях. Согласно обвинению, перед преступлением артист доводил участников своих вечеринок до беспомощного состояния. Также сообщалось о домогательствах на кастингах к молодым артистам, в том числе к несовершеннолетним мальчикам. Помимо этого, Комбса подозревают в возможной связи с гибелью нескольких известных лиц.

Дарья Нарыкова
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