«Он мой герой»: Канье Уэст потребовал освободить P.Diddy

Рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимами P.Diddy и Puff Daddy, является невиновным. Об этом заявил его коллега Канье Уэст, комментируя обвинения в сексуальных преступлениях и торговле людьми.

По словам рэпера, вокруг P.Diddy развернулась настоящая травля. Продюсер сравнил ситуацию с обвинениями в адрес коллеги с «отменой» другого артиста — Криса Брауна. Тот получил пять лет заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году.