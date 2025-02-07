«Он мой герой»: Канье Уэст потребовал освободить P.Diddy
Рэпер Канье Уэст поддержал P.Diddy и потребовал выпустить его из тюрьмы
Канье Уэст и Шон Комбс. Обложка © ТАСС / EPA/ ALLISON DINNER, Collin Xavier/ Image Press Agency ABACA
Рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимами P.Diddy и Puff Daddy, является невиновным. Об этом заявил его коллега Канье Уэст, комментируя обвинения в сексуальных преступлениях и торговле людьми.
По словам рэпера, вокруг P.Diddy развернулась настоящая травля. Продюсер сравнил ситуацию с обвинениями в адрес коллеги с «отменой» другого артиста — Криса Брауна. Тот получил пять лет заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году.
«Все эти [темнокожие знаменитости] боятся что-то сказать. Я тоже боялся, когда они пытались отменить Криса Брауна. Теперь они пришли за моим бро. Мы должны проснуться. Он отдал нам свою жизнь. Это мой идол, мой герой. Свободу Паффу! Рабство — это выбор», — призвал звезда в соцсети X.
Напомним, что рэпера P.Diddy обвиняют в ряде тяжких преступлений. Среди них изнасилования, домогательства, побои и торговля людьми. Против него подали многочисленные иски о насилии и сексуальных нападениях. Согласно обвинению, перед преступлением артист доводил участников своих вечеринок до беспомощного состояния. Также сообщалось о домогательствах на кастингах к молодым артистам, в том числе к несовершеннолетним мальчикам. Помимо этого, Комбса подозревают в возможной связи с гибелью нескольких известных лиц.