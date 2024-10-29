Рэпера P.Diddy обвиняют в изнасиловании мальчика

Рэпер, продюсер и предприниматель Шон Комбс, известный как P.Diddy, столкнулся с двумя новыми исками о сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно первому иску, Комбс обвиняется в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком. Сообщается, то всё произошло ещё в 2005 году. Имена и детали происшествия в материале не раскрываются.

Во втором иске другой мужчина заявил, что рэпер вместе со своим телохранителем изнасиловали его, когда тот проходил прослушивание на реалити-шоу «Making the Band» в 2008 году.