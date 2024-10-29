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29 октября, 04:27

Рэпера P.Diddy обвиняют в изнасиловании мальчика

Reuters: Рэпера P.Diddy обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году

Рэпер, продюсер и предприниматель Шон Комбс, известный как P.Diddy. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vahan Stepanyan

Рэпер, продюсер и предприниматель Шон Комбс, известный как P.Diddy. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vahan Stepanyan

Рэпер, продюсер и предприниматель Шон Комбс, известный как P.Diddy, столкнулся с двумя новыми исками о сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно первому иску, Комбс обвиняется в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком. Сообщается, то всё произошло ещё в 2005 году. Имена и детали происшествия в материале не раскрываются.

Во втором иске другой мужчина заявил, что рэпер вместе со своим телохранителем изнасиловали его, когда тот проходил прослушивание на реалити-шоу «Making the Band» в 2008 году.

Адвокаты артиста заявили, что обвинения безосновательны, а адвокат истца «заинтересован во внимании СМИ, а не в правде».

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Напомним, Шон Комбс был арестован в сентябре. В отношении него подано не менее 12 исков об изнасиловании. Ситуацию усугубило то, что известные личности начали вспоминать о вечеринках, которые рэпер устраивал в нулевых. Сообщается, что на кокаиновых раутах присутствовали Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также друзья певца Jay-Z и Beyoncé. Существует мнение, что многие из его знакомых скрывают важную информацию от следствия, так как артист хорошо им заплатил.

Анатолий Цейко
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