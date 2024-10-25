P.Diddy заподозрили в убийстве Лиама Пейна из One Direction

Сейчас полиция Аргентины рассматривает возможную версию убийства экс-солиста One Direction Лиама Пейна людьми рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Догадки появились в Сети всего через несколько часов после смерти Лиама, а теперь полицейские допросили свидетеля, имя которого оставили анонимным в рамках расследования.

Он рассказал, что незадолго до смерти экс-солист One Direction хотел дать интервью — рассказать о педофилии в Голливуде и раскрыть имена тех, кто помогал P.Diddy организовывать вечеринки.

Тем временем фанаты вспомнили, как в 2017 году Пейн на шоу «Би-би-си» рассказывал о странном знакомстве с Шоном Комбсом. Музыкант признался, что у продюсера был «самый злобный смех».

«Я просто сидел там, смотрел в глаза P.Diddy и думал: когда же это закончится?» — поделился Лиам Пейн.

Также поклонники отметили, что в крови Лиама был обнаружен наркотик «туси», который P.Diddy часто употреблял на своих вечеринках. После вскрытия в организме Пейна нашли микс из мефедрона, кокаина, экстази, кетамина и прочих запрещённых веществ.