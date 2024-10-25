P.Diddy заподозрили в убийстве Лиама Пейна из One Direction
Daily Mail: Экс-солиста One Direction Лиама Пейна могли убить по заказу P.Diddy
Лиам Пейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liampayne
Сейчас полиция Аргентины рассматривает возможную версию убийства экс-солиста One Direction Лиама Пейна людьми рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Догадки появились в Сети всего через несколько часов после смерти Лиама, а теперь полицейские допросили свидетеля, имя которого оставили анонимным в рамках расследования.
Он рассказал, что незадолго до смерти экс-солист One Direction хотел дать интервью — рассказать о педофилии в Голливуде и раскрыть имена тех, кто помогал P.Diddy организовывать вечеринки.
Тем временем фанаты вспомнили, как в 2017 году Пейн на шоу «Би-би-си» рассказывал о странном знакомстве с Шоном Комбсом. Музыкант признался, что у продюсера был «самый злобный смех».
«Я просто сидел там, смотрел в глаза P.Diddy и думал: когда же это закончится?» — поделился Лиам Пейн.
Также поклонники отметили, что в крови Лиама был обнаружен наркотик «туси», который P.Diddy часто употреблял на своих вечеринках. После вскрытия в организме Пейна нашли микс из мефедрона, кокаина, экстази, кетамина и прочих запрещённых веществ.
«Лиам говорил о Пи Дидди, а теперь его нет», — пишут интернет-пользователи, уверенные в причастности рэпера.
Напомним, Лиам Пейн трагически погиб 16 октября в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна отеля и скончался на месте инцидента. Перед случившимся 31-летний певец учинил погром в номере. Сотрудникам гостиницы пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, но приехавшие на место вызова правоохранители нашли лишь его труп. После смерти музыканта группа One Direction поднялась с 55-го на 2-е место в мировом чарте Spotify.