После смерти Лиама Пейна фанаты вознесли One Direction на второе место в чарте Spotify

Песни группы One Direction, в составе которой мировую славу обрёл ныне покойный британский певец Лиам Пейн, после его смерти взлетели на вершину мирового чарта Spotify, обосновавшись на второй строчке рейтинга.

Так, за один день с четверга по пятницу One Direction, установив тем самым рекорд, поднялась с 55-й строчки на вторую, пропустив вперёд лишь «королеву кантри» Тейлор Свифт. К примеру, лиричный трек под названием «Night changes» («Ночь сменяется») за один день набрал 4,6 миллиона прослушиваний и занял шестое место в США.

Девять других хитов англо-ирландского бойсбенда также поднялись в чарте Спотифай. Таким образом, песня «Story of My Life» («История моей жизни») заняла 11 строчку, а трек «What Makes You Beautiful» («То, что делает тебя прекрасной») расположился на 29-м месте в рейтинге.