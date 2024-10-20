После смерти Лиама Пейна фанаты вознесли One Direction на второе место в чарте Spotify
Группа One Direction поднялась с 55-го на 2-е место в мировом чарте Spotify
Группа One Direction в 2013 году. Погибший Лиам Пейн стоит вторым справа. Фото © Wikipedia / Fiona McKinlay
Песни группы One Direction, в составе которой мировую славу обрёл ныне покойный британский певец Лиам Пейн, после его смерти взлетели на вершину мирового чарта Spotify, обосновавшись на второй строчке рейтинга.
Так, за один день с четверга по пятницу One Direction, установив тем самым рекорд, поднялась с 55-й строчки на вторую, пропустив вперёд лишь «королеву кантри» Тейлор Свифт. К примеру, лиричный трек под названием «Night changes» («Ночь сменяется») за один день набрал 4,6 миллиона прослушиваний и занял шестое место в США.
Девять других хитов англо-ирландского бойсбенда также поднялись в чарте Спотифай. Таким образом, песня «Story of My Life» («История моей жизни») заняла 11 строчку, а трек «What Makes You Beautiful» («То, что делает тебя прекрасной») расположился на 29-м месте в рейтинге.
One Direction пользовалась невероятной популярностью у фанатов поп-музыки, однако ничто не вечно под луной. В 2015 году коллектив покинул британский певец пакистанского происхождения Зейн Малик. После этого в 2016 году группа взяла перерыв. Фанаты рассчитывали, что однажды участники бойсбенда воссоединятся в полном составе, подарив ещё несколько незабываемых песен, однако в четверг в Сети появилась печальная новость о смерти одного из членов One Dricetion — Лиама Пейна. Он выпал из окна в Буэнос-Айресе и скончался от множественных травм и кровотечения. В номере отеля, где он остановился, был полный бардак. Работники считают, что музыкант был под воздействием наркотиков. Причиной срыва певца стали проблемы с его бывшей девушкой.