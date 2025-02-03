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2 февраля, 21:24

TMZ: Рэпер P.Diddy попал из тюрьмы в больницу из-за боли в колене

Рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy, доставили в больницу в Нью-Йорке из тюрьмы, где он ждёт приговора. Причиной госпитализации стала боль в колене, сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.

Музыканта положили в больницу в Бруклине ещё в четверг, 30 января. Его адвокат Марк Агнифило не стал комментировать ситуацию для СМИ.

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Напомним, Шона Комбса обвиняют в ряде тяжких преступлений. Среди них изнасилования, домогательства, побои и торговля людьми. Против него подали многочисленные иски о насилии и сексуальных нападениях. Согласно обвинению, перед преступлением он доводил участников своих вечеринок до беспомощного состояния. Также сообщалось о домогательствах на кастингах к молодым артистам, в том числе к несовершеннолетним мальчикам. Помимо этого, P.Diddy подозревают в возможной связи с гибелью нескольких известных лиц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ RoidRanger

Лия Мурадьян
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