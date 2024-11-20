Против P.Diddy выдвинули три новых обвинения в сексуальном насилии

Против американского рэпера, продюсера и предпринимателя Шона Комбса, известного как P.Diddy, поданы новые гражданские иски, в которых трое обвинителей заявляют о сексуальном насилии, сообщает телеканал ABC News.

Первый инцидент, описанный в иске, произошел в 2022 году на вечеринке в Нью-Йорке. 39-летний мужчина, который присутствовал на мероприятии, утверждает, что после употребления алкогольного напитка на вечеринке потерял сознание. «После употребления напитка истец начал чувствовать себя дезориентированным, потерял контроль над своим телом и сознание», — говорится в иске.

Очнувшись, он обнаружил, что Комбс совершает над ним действия сексуального характера. По его словам, обстановка была пугающей: темная спальня с черными стенами и постельными принадлежностями. Этот случай повторяет схему, описанную другими обвинителями, которые также утверждают, что в их напитки были подмешаны вещества.

Второй обвинитель, бывший актёр, заявляет, что подвергся насилию в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Он утверждает, что Комбс заманил его в Нью-Йорк под предлогом участия в музыкальном клипе. Мужчина вспоминает, что после употребления газированного напитка потерял сознание и, придя в себя, обнаружил, что не может двигаться из-за удерживающего его телохранителя Комбса.

Третья обвинительница утверждает, что в 2004 году, когда ей было 17 лет, она была изнасилована на вечеринке в Хэмптоне. Девушка заявляет, что находилась в бессознательном состоянии, а Комбс и его телохранители угрожали ей и принуждали молчать о случившемся.

Комбс неоднократно попадал под обвинения в сексуальном насилии, домогательствах и других преступлениях, включая торговлю людьми. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в организации преступной деятельности и проституции. В настоящее время рэпер находится под стражей, и его адвокаты отрицают все обвинения.

Шон Комбс начал свою музыкальную карьеру в 1990-е годы и добился значительных успехов, став одним из самых богатых хип-хоп-исполнителей с состоянием, оцениваемым в 1 миллиард долларов.