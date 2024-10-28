В США начали расследование в тюрьме, где сидит Пи Дидди

По данным агентства, решение о начале разбирательств было принято на фоне пристального внимание общественности к этой тюрьме из-за «ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей». Цель расследования — восстановление безопасности как для сотрудников учреждения, так и для заключённых.

Напомним, 54-летнего P. Diddy арестовали в сентябре. Против него подано более сотни исков об изнасилованиях. Мировые знаменитости одновременно начали вспоминать о вечеринках, которые рэпер устраивал в нулевых. Утверждается, что на кокаиновых тусовках бывали Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также друзья певца Jay-Z и Beyonce. Предполагается, что многие его знакомые скрывают важную информацию от следствия, так как артист им хорошо заплатил.