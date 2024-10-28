В США начали расследование в тюрьме, где сидит Пи Дидди
АР: Федеральные агентства США начали расследование в тюрьме, где сидит P. Diddy
Шон Комбс (P. Diddy, Pudd Daddy). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Несколько федеральных агентств инициировали расследование в тюрьме, где содержится рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), из-за разгула насилия. Об этом сообщает Associated Press (АР).
По данным агентства, решение о начале разбирательств было принято на фоне пристального внимание общественности к этой тюрьме из-за «ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей». Цель расследования — восстановление безопасности как для сотрудников учреждения, так и для заключённых.
Рэпер содержится в Metropolitan Detention Center (MDC) в Бруклине, Нью-Йорк.
Напомним, 54-летнего P. Diddy арестовали в сентябре. Против него подано более сотни исков об изнасилованиях. Мировые знаменитости одновременно начали вспоминать о вечеринках, которые рэпер устраивал в нулевых. Утверждается, что на кокаиновых тусовках бывали Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также друзья певца Jay-Z и Beyonce. Предполагается, что многие его знакомые скрывают важную информацию от следствия, так как артист им хорошо заплатил.