Джастин Бибер впервые вышел на сцену после скандала с P. Diddy

Американский певец Джастин Бибер впервые вышел на сцену после скандала, связанного с рэпером P. Diddy, которого подозревают в насилии. Исполнитель выступил на концерте Дона Толивера, который призвал зрителей поддержать его после выступления. На мероприятии они вместе исполнили песню Private Landing.

Напомним, P. Diddy арестовали в сентябре. Против него подано по меньшей мере 12 исков об изнасилованиях. Ситуацию осложнило то, что мировые знаменитости одновременно начали вспоминать о вечеринках, которые устраивал рэпер в нулевых. Утверждается, что на кокаиновых тусах бывали Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также друзья певца Jay-Z и Beyonce. Предполагается, что многие его знакомые скрывают важную информацию от следствия, так как артист им хорошо заплатил.