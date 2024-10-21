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21 октября, 15:49

Джастин Бибер впервые вышел на сцену после скандала с P. Diddy

Американский певец Джастин Бибер впервые вышел на сцену после скандала, связанного с рэпером P. Diddy, которого подозревают в насилии. Исполнитель выступил на концерте Дона Толивера, который призвал зрителей поддержать его после выступления. На мероприятии они вместе исполнили песню Private Landing.

Выступление Бибера на концерте Private Landing. Видео © Tik-Tok / therealz

Среди зрителей находилась и жена Джастина — Хейли. Видео с концерта опубликовала модель Лори Гарвей, которая пришла вместе с подругой поддержать Бибера.

Скандальный рэпер P. Diddy вспомнил о детях, сидя за решёткой
Скандальный рэпер P. Diddy вспомнил о детях, сидя за решёткой

Напомним, P. Diddy арестовали в сентябре. Против него подано по меньшей мере 12 исков об изнасилованиях. Ситуацию осложнило то, что мировые знаменитости одновременно начали вспоминать о вечеринках, которые устраивал рэпер в нулевых. Утверждается, что на кокаиновых тусах бывали Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также друзья певца Jay-Z и Beyonce. Предполагается, что многие его знакомые скрывают важную информацию от следствия, так как артист им хорошо заплатил.

Обложка ©

Tik-Tok / therealz

Александра Мышляева
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