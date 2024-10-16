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16 октября, 09:25

Скандальный рэпер P. Diddy вспомнил о детях, сидя за решёткой

Находящийся под арестом P. Diddy поздравил свою младшую дочь с днём рождения

Рэпер P. Diddy с дочерью Лав. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diddy

Рэпер P. Diddy с дочерью Лав. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diddy

Арестованный по подозрению в изнасиловании и торговле людьми рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выложил фотографии со своей дочкой Лав и поздравил её с Днём рождения. У скандального рэпера трое несовершеннолетних детей, двое из которых остались без поддержки обоих родителей.

Приближенные к P. Diddy источники сообщают, что его дети сейчас находятся в состоянии стресса. По словам инсайдеров, рэпер всегда был заботливым и любящим отцом. Всего у него семеро детей. Самый старший из них, 31-летний Джастин, родился от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. Лав — самая младшая из семи детей.

Рэпер P. Diddy с дочерью Лав. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diddy

Рэпер P. Diddy с дочерью Лав. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diddy

Напомним, что P. Diddy арестовали в сентябре. Против него подано, как минимум, 12 исков об изнасилованиях. Предполагается, что многие его знакомые скрывают важную информацию от следствия, так как рэпер им хорошо заплатил. Ранее Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке скандального P. Diddy.

Всплыло видео нападения P. Diddy на подругу, которое он скрывал 8 лет
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Полина Никифорова
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