Скандальный рэпер P. Diddy вспомнил о детях, сидя за решёткой

Арестованный по подозрению в изнасиловании и торговле людьми рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выложил фотографии со своей дочкой Лав и поздравил её с Днём рождения. У скандального рэпера трое несовершеннолетних детей, двое из которых остались без поддержки обоих родителей.

Приближенные к P. Diddy источники сообщают, что его дети сейчас находятся в состоянии стресса. По словам инсайдеров, рэпер всегда был заботливым и любящим отцом. Всего у него семеро детей. Самый старший из них, 31-летний Джастин, родился от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. Лав — самая младшая из семи детей.