Скандальный рэпер P. Diddy вспомнил о детях, сидя за решёткой
Находящийся под арестом P. Diddy поздравил свою младшую дочь с днём рождения
Рэпер P. Diddy с дочерью Лав. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diddy
Арестованный по подозрению в изнасиловании и торговле людьми рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выложил фотографии со своей дочкой Лав и поздравил её с Днём рождения. У скандального рэпера трое несовершеннолетних детей, двое из которых остались без поддержки обоих родителей.
Приближенные к P. Diddy источники сообщают, что его дети сейчас находятся в состоянии стресса. По словам инсайдеров, рэпер всегда был заботливым и любящим отцом. Всего у него семеро детей. Самый старший из них, 31-летний Джастин, родился от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. Лав — самая младшая из семи детей.
Рэпер P. Diddy с дочерью Лав. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diddy
Напомним, что P. Diddy арестовали в сентябре. Против него подано, как минимум, 12 исков об изнасилованиях. Предполагается, что многие его знакомые скрывают важную информацию от следствия, так как рэпер им хорошо заплатил. Ранее Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке скандального P. Diddy.