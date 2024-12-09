В США призвали приговорить обвиняемых в насилии P. Diddy и Jay-Z к смертной казни

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети Х приговорить к смертной казни известных американских рэперов Jay-Z и P. Diddy. Её призыв стал результатом появления информации о новых обвинениях против музыкантов.

Jay-Z и P. Diddy — два успешных и влиятельных представителей хип-хоп-культуры, а также одни из наиболее богатых музыкантов в мире. Однако в последние месяцы их имена оказались в центре скандала, связанного с серьёзными обвинениями.

В своём посте Тейлор-Грин написала, что артисты должны быть наказаны самым жестоким образом. «Что касается обвинений в изнасиловании детей против Diddy и Jay-Z, я лично считаю, что педофилы должны получать смертную казнь, если будут признаны виновными», — написала она.

Конгрессвумен добавила, что любые формы насилия в отношении детей должны влечь за собой «самые суровые последствия». Она также подчеркнула важность наказания для тех, кто нарушает закон и наносит непоправимый вред невинным жертвам.

Обвинения против P. Diddy касаются не только изнасилования, но и домогательств, побоев, а также противозаконного лишения свободы. Преступления якобы происходили между 2000 и 2022 годами в нескольких городах США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Как утверждают истцы, все противоправные действия были совершены на известных вечеринках, которые организовывал музыкант.

Кроме того, P. Diddy уже сталкивался с подобными юридическими проблемами. В сентябре 2023 года суд Нью-Йорка выдвинул против него новые обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в организации преступной деятельности и проституции. Из-за этого рэпер был заключён под стражу, а его дальнейшая судьба в судебной системе США остаётся неопределённой.