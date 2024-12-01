«Я чёртов дьявол»: Вскрылся новый чудовищный эпизод с участием рэпера P. Diddy

Список пострадавших от рук скандально известного американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) пополнился известным американским дизайнером и модельером Брайаной Бонголан. В исковом заявлении девушка заявила, что несколько лет назад музыкант пытался изнасиловать её, а после едва не сбросил с балкона 17-го этажа.

По словам Баны, она познакомилась с Комбсом через его подругу Кэсси Вентуру — девушки когда-то работали в одном ювелирном магазине. Модельер неоднократно становилась свидетелем издевательств P. Diddy над возлюбленной: на её теле регулярно появлялись новые синяки, а однажды рэпер и вовсе метнул в пассию нож. Со временем агрессия певца переключилась и на саму Бонголан, которая однажды услышала из уст разъярённого продюсера пророческие слова.

«Я чёртов дьявол. Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Я могу тебя убить», — приводятся слова Комбса в иске.

После этого инцидента Брайана действительно оказалась на волоске от смерти. 26 сентября 2016 года P. Diddy ворвался в квартиру Кэсси, которую предварительно накачал наркотиками в ходе секс-вечеринки. В гостях у девушки была Бонголан — на неё в ту ночь и пал взгляд музыканта. Он начал трогать модельера за грудь, но получил отпор. Тогда Кобмс схватил 45-килограммовую жертву за подмышки и с яростными криками свесил с балкона. Бане удалось спастись лишь благодаря подруге, которая смогла остановить разъярённого бойфренда.