На чёрном рынке обнаружили телефон P. Diddy с кучей компромата
RadarOnline: Телефон P. Diddy с трёхлетним компроматом продают на чёрном рынке
В деле против рэпера P. Diddy продолжают появляться новые улики. На этот раз всплыл ещё один важный артефакт, который может повлиять на ход судебного разбирательства.
По информации портала RadarOnline, на чёрном рынке появился старый телефон P. Diddy, содержащий многолетний компромат на него и его окружение. Продавец якобы утверждает, что нашёл телефон в мусорке на студии звукозаписи и он содержит резервную копию данных за три года — текстовые сообщения, журналы звонков и фотографии.
Это неприятная новость для P. Diddy, так как один из его главных оппонентов, рэпер 50 Cent, готовит обличающий фильм о нём. Лицо, предположительно нашедшее телефон, заявило, что теперь это его собственность. Однако инсайдер отметил, что законность этого неясна, но телефон уже предлагают купить разным СМИ.
Ранее Life.ru сообщал, что на рэпера поданы новые гражданские иски, в которых трое человек обвиняют его в сексуальном насилии. До этого против него уже были поданы два иска. Согласно сообщениям, инциденты произошли в 2005 году. Подробности и имена участников не разглашаются. В одном из исков другой мужчина утверждает, что рэпер и его телохранитель совершили насилие над ним во время прослушивания на реалити-шоу.
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