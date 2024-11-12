Рэпер Джиган заявил о причастности P.Diddy и Snoop Dogg к смерти Тупака

Рэпер Джиган заявил, что Снуп Догг и P.Diddy причастны к смерти культового американского артиста Тупака. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу JETCAR, отказавшись однако комментировать скандал вокруг Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy).

«Я точно знаю, что Снуп Догг был замешан в этом. И P.Diddy, говорят, тоже. Конечно, не хочется наговаривать, но... В общем, Снуп и Дидди, по-любому», — поделился Джиган.