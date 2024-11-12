Рэпер Джиган заявил о причастности P.Diddy и Snoop Dogg к смерти Тупака
Джиган. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Рэпер Джиган заявил, что Снуп Догг и P.Diddy причастны к смерти культового американского артиста Тупака. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу JETCAR, отказавшись однако комментировать скандал вокруг Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy).
«Я точно знаю, что Снуп Догг был замешан в этом. И P.Diddy, говорят, тоже. Конечно, не хочется наговаривать, но... В общем, Снуп и Дидди, по-любому», — поделился Джиган.
Напомним, P. Diddy обвиняют не только в этом. Ранее его арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми. Жертвы заявляли, что он накачивал их наркотиками и вынуждал заниматься с ним сексом на камеру. В конце сентября 2024 года против него был подан ещё один иск о насилии, их общее количество теперь выросло до 12. Ранее бывший коллега артиста также заявил, что P. Diddy был замешан в подкупе артистов. Тем временем рэпер Тимати рассказал, что был на вечеринках Комбса и не видел оргий. По его словам, вечер был весёлым, но ничего непристойного он не заметил.