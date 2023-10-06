Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рэпера Тупака
TMZ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве рэпера Тупака
Американское издание TMZ опубликовало видео задержания Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса, которого правоохранительные органы Соединённых Штатов подозревают в убийстве рэпера Тупака.
Задержание подозреваемого в убийстве рэпера Тупака. Видео © X / TMZ
На предоставленных кадрах видно, как к 60-летнему Дэвису во время утренней прогулки на улице подходит полицейский и сообщает о задержании. Страж правопорядка взял подозреваемого за руку, после чего отвёл к патрульной машине. В дальнейшем мужчина оказался в наручниках.
Судя по обнародованным кадрам, задержанный вёл себя довольно сдержанно и сопротивления полицейским не оказывал. Единственное, о чём он попросил, так это дать ему выпить воды, которой он "чертовски" хотел.
Лайф напоминает, что Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Он был одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей, а его творчество пользуется популярностью и по сей день. 29 сентября полицейские Лас-Вегаса арестовали подозреваемого в убийстве рэпера. При обыске дома Дуэйна Кита Дэвиса были найдены посвящённые Тупаку журналы, а также диски и фото с людьми, которые также могут быть связаны с убийством.
X / TMZ