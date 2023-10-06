Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рэпера Тупака

Американское издание TMZ опубликовало видео задержания Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса, которого правоохранительные органы Соединённых Штатов подозревают в убийстве рэпера Тупака.

Задержание подозреваемого в убийстве рэпера Тупака. Видео © X / TMZ

На предоставленных кадрах видно, как к 60-летнему Дэвису во время утренней прогулки на улице подходит полицейский и сообщает о задержании. Страж правопорядка взял подозреваемого за руку, после чего отвёл к патрульной машине. В дальнейшем мужчина оказался в наручниках.

Судя по обнародованным кадрам, задержанный вёл себя довольно сдержанно и сопротивления полицейским не оказывал. Единственное, о чём он попросил, так это дать ему выпить воды, которой он "чертовски" хотел.