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6 октября, 04:37

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рэпера Тупака

TMZ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве рэпера Тупака

Американское издание TMZ опубликовало видео задержания Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса, которого правоохранительные органы Соединённых Штатов подозревают в убийстве рэпера Тупака.

Задержание подозреваемого в убийстве рэпера Тупака. Видео © X / TMZ

На предоставленных кадрах видно, как к 60-летнему Дэвису во время утренней прогулки на улице подходит полицейский и сообщает о задержании. Страж правопорядка взял подозреваемого за руку, после чего отвёл к патрульной машине. В дальнейшем мужчина оказался в наручниках.

Судя по обнародованным кадрам, задержанный вёл себя довольно сдержанно и сопротивления полицейским не оказывал. Единственное, о чём он попросил, так это дать ему выпить воды, которой он "чертовски" хотел.

Предъявлены обвинения задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака

Предъявлены обвинения задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака

Лайф напоминает, что Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Он был одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей, а его творчество пользуется популярностью и по сей день. 29 сентября полицейские Лас-Вегаса арестовали подозреваемого в убийстве рэпера. При обыске дома Дуэйна Кита Дэвиса были найдены посвящённые Тупаку журналы, а также диски и фото с людьми, которые также могут быть связаны с убийством.

Обложка ©

X / TMZ

Алексей Соловьёв
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