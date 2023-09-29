Арестован подозреваемый в убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура в 1996 году

По данным Associated Press, сотрудники спецназа в июле ворвались домой к 60-летнему Дуэйну Киту Дэвису, который известен также как Keefy D. Он признавался, что находился в "кадиллаке", из которого велась стрельба по рэперу. Дом жены мужчины обыскали и обнаружили там журналы, которые посвящены музыканту и его смерти, а также диски и фото, где запечатлены люди, которые также могут быть связаны с убийством. Агентство уточняет, что Дэвиса задержали рано утром 29 сентября.