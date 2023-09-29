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29 сентября, 17:28

Арестован подозреваемый в убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура в 1996 году

AP: В Лас-Вегасе арестовали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура в 1996 году

<p>Американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур. Обложка © Getty Images / Raymond Boyd</p>

Американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур. Обложка © Getty Images / Raymond Boyd

Полицейские Лас-Вегаса арестовали подозреваемого в убийстве американского хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, который умер в 1996 году в 25 лет.

По данным Associated Press, сотрудники спецназа в июле ворвались домой к 60-летнему Дуэйну Киту Дэвису, который известен также как Keefy D. Он признавался, что находился в "кадиллаке", из которого велась стрельба по рэперу. Дом жены мужчины обыскали и обнаружили там журналы, которые посвящены музыканту и его смерти, а также диски и фото, где запечатлены люди, которые также могут быть связаны с убийством. Агентство уточняет, что Дэвиса задержали рано утром 29 сентября.

Рэпер Тупак Шакур посмертно удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде

Рэпер Тупак Шакур посмертно удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде

Лайф напоминает, что Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Он был одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей, а его творчество пользуется популярностью и по сей день. В марте 2023 года в США в возрасте 49 лет скончалась сводная сестра легендарного рэпера — телепродюсер Ннека Гарленд.

Никита Осипов
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