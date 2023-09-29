Арестован подозреваемый в убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура в 1996 году
AP: В Лас-Вегасе арестовали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура в 1996 году
Американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур. Обложка © Getty Images / Raymond Boyd
Полицейские Лас-Вегаса арестовали подозреваемого в убийстве американского хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, который умер в 1996 году в 25 лет.
По данным Associated Press, сотрудники спецназа в июле ворвались домой к 60-летнему Дуэйну Киту Дэвису, который известен также как Keefy D. Он признавался, что находился в "кадиллаке", из которого велась стрельба по рэперу. Дом жены мужчины обыскали и обнаружили там журналы, которые посвящены музыканту и его смерти, а также диски и фото, где запечатлены люди, которые также могут быть связаны с убийством. Агентство уточняет, что Дэвиса задержали рано утром 29 сентября.
Лайф напоминает, что Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Он был одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей, а его творчество пользуется популярностью и по сей день. В марте 2023 года в США в возрасте 49 лет скончалась сводная сестра легендарного рэпера — телепродюсер Ннека Гарленд.