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10 июня, 01:03

Рэпер Тупак Шакур посмертно удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде

Американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет HypeBeast.

Торжественную церемонию посетили близкие и поклонники исполнителя. Звезду принимала сестра покойного музыканта Сет Шакур. Памятная табличка стала 2758-й на аллее.

"Сегодняшнее открытие звезды Тупака не только воздаёт должное его вкладу в индустрию развлечений, но и красноречиво говорит о его длительном влиянии, даже спустя 25 лет. Я очень горжусь своим братом, наблюдая, как его звезда теперь сияет ещё ярче", сказала родственница рэпера.

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Сестра музыканта также призналась, что Тупак Шакур ещё при жизни до мировой известности мечтал получить звезду на Аллее славы.

Напомним, Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Он был одним из самых влиятельных людей в жанре, а его творчество продолжало пользоваться популярностью даже после его смерти.

Ранее Лайф писал, что канадский певец Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, стал самым популярным исполнителем в мире и занял с этим почётным статусом место в Книге рекордов Гиннесса.

Обложка ©

Flickr / Warrock zainassadi

Юлия Коновалова
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