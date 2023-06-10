Рэпер Тупак Шакур посмертно удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде

Американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет HypeBeast.

Торжественную церемонию посетили близкие и поклонники исполнителя. Звезду принимала сестра покойного музыканта Сет Шакур. Памятная табличка стала 2758-й на аллее.

"Сегодняшнее открытие звезды Тупака не только воздаёт должное его вкладу в индустрию развлечений, но и красноречиво говорит о его длительном влиянии, даже спустя 25 лет. Я очень горжусь своим братом, наблюдая, как его звезда теперь сияет ещё ярче", — сказала родственница рэпера.

Сестра музыканта также призналась, что Тупак Шакур ещё при жизни до мировой известности мечтал получить звезду на Аллее славы.

Напомним, Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Он был одним из самых влиятельных людей в жанре, а его творчество продолжало пользоваться популярностью даже после его смерти.