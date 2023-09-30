Предъявлены обвинения задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака
CBS News: Задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака предъявили обвинения
Американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур. Обложка © Getty Images / Archive Photos / Stringer
Прокуратура предъявила обвинения Дуэйну Кэффи Ди Дэвису, задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году, передаёт CBS News.
"На протяжении 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости. Хотя многие считали, что его убийство не имеет значения для полиции, говорю вам: это неправда", — прокомментировал окружной шериф Кевин Макмэхилл.
Убийство Тупака произошло в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда его BMW расстреляли на светофоре из остановившегося рядом белого "кадиллака". Музыкант скончался от полученных ранений через несколько дней. Ему было 25 лет. Дэвис в своих мемуарах, изданных в 2019 году, писал, что находился в машине, из которой стреляли в рэпера. На сегодняшний день он единственный из четырёх пассажиров "кадиллака", который остался жив.
Напомним, 29 сентября полицейские Лас-Вегаса арестовали подозреваемого в убийстве американского хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура. При обыске дома Дуэйна Кита Дэвиса были найдены посвящённые Тупаку журналы, а также диски и фото с людьми, которые также могут быть связаны с убийством.