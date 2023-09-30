Предъявлены обвинения задержанному по делу об убийстве рэпера Тупака

"На протяжении 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости. Хотя многие считали, что его убийство не имеет значения для полиции, говорю вам: это неправда", — прокомментировал окружной шериф Кевин Макмэхилл.

Убийство Тупака произошло в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда его BMW расстреляли на светофоре из остановившегося рядом белого "кадиллака". Музыкант скончался от полученных ранений через несколько дней. Ему было 25 лет. Дэвис в своих мемуарах, изданных в 2019 году, писал, что находился в машине, из которой стреляли в рэпера. На сегодняшний день он единственный из четырёх пассажиров "кадиллака", который остался жив.