«Было весело»: Тимати раскрыл неожиданную правду о вечеринках P. Diddy
Рэпер Тимати рассказал, что был на вечеринках P. Diddy и не видел оргий
Рэпер Тимати. Обложка © VK / Тимати
Рэпер Тимати сделал неожиданное заявление после ареста P. Diddy, раскрыв подробности знакомства с коллегой. Музыкант опубликовал видео, в котором рассказал, что несколько раз посещал вечеринки рэпера, на которых, по версии следствия, имели место противоправные действия.
Однако сам Тимати утверждает, что на этих мероприятиях не видел ничего, что могло бы соответствовать слухам о скандальных оргиях. Тимати поделился, что на одной из вечеринок, которая проходила на роскошной лодке, присутствовали знаменитости, такие как Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Кардашьян. По его словам, вечер был весёлым, но никаких диких оргий или наркотиков он не видел.
«Там было весело: все выпивали, танцевали. Спешу вас расстроить: никаких диких оргий там не было», — заявил Юсупов.
Напомним, P. Diddy арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми. Жертвы заявляли, что он накачивал их наркотиками и вынуждал заниматься с ним сексом на камеру. В конце сентября этого года против него был подан ещё один иск о насилии, их общее количество теперь выросло до 12. Ранее бывший коллега артиста также заявил, что P. Diddy был замешан в подкупе артистов.