«Было весело»: Тимати раскрыл неожиданную правду о вечеринках P. Diddy

Рэпер Тимати сделал неожиданное заявление после ареста P. Diddy, раскрыв подробности знакомства с коллегой. Музыкант опубликовал видео, в котором рассказал, что несколько раз посещал вечеринки рэпера, на которых, по версии следствия, имели место противоправные действия.

Однако сам Тимати утверждает, что на этих мероприятиях не видел ничего, что могло бы соответствовать слухам о скандальных оргиях. Тимати поделился, что на одной из вечеринок, которая проходила на роскошной лодке, присутствовали знаменитости, такие как Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Кардашьян. По его словам, вечер был весёлым, но никаких диких оргий или наркотиков он не видел.