Рэпера Jay-Z назвали соучастником дела P. Diddy об изнасиловании 13-летней

Имя рэпера Jay-Z (Шон Картер) появилось в деле его коллеги P. Diddy (Шон Комбс) об в изнасиловании, которое произошло на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards 2000 года. Иск в суд подала девушка, пожелавшая сохранить анонимность, пишет NBC News.

По данным иска, в возрасте 13 лет девочка пыталась попасть на церемонию или вечеринку после награждения, обращаясь к водителям лимузинов в надежде получить билет. Один из шофёров сказал, что она «соответствует тому, что искал Puff Daddy», и забрал её в частный дом, где заставил подписать документы о неразглашении. На вечеринке были десятки людей, употребляющих наркотики.

Она рассказала, что ей предложили напиток, после чего она почувствовала сильное недомогание. Воспользовавшись её состоянием, Jay-Z изнасиловал её, в то время как Puff Daddy и другие гости наблюдали за происходящим. Теперь женщина требует судебного разбирательства и компенсации за причинённый моральный ущерб.