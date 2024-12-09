Рэпера Jay-Z назвали соучастником дела P. Diddy об изнасиловании 13-летней
Рэпер Jay-Z. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / JAY-Z
Имя рэпера Jay-Z (Шон Картер) появилось в деле его коллеги P. Diddy (Шон Комбс) об в изнасиловании, которое произошло на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards 2000 года. Иск в суд подала девушка, пожелавшая сохранить анонимность, пишет NBC News.
По данным иска, в возрасте 13 лет девочка пыталась попасть на церемонию или вечеринку после награждения, обращаясь к водителям лимузинов в надежде получить билет. Один из шофёров сказал, что она «соответствует тому, что искал Puff Daddy», и забрал её в частный дом, где заставил подписать документы о неразглашении. На вечеринке были десятки людей, употребляющих наркотики.
Она рассказала, что ей предложили напиток, после чего она почувствовала сильное недомогание. Воспользовавшись её состоянием, Jay-Z изнасиловал её, в то время как Puff Daddy и другие гости наблюдали за происходящим. Теперь женщина требует судебного разбирательства и компенсации за причинённый моральный ущерб.
«Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто мог бы совершить такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт, не так ли? Эти предполагаемые жертвы заслуживают настоящего правосудия, если это так», — сказал Jay-Z в беседе с журналистами.
Напомним, что Шон Комбс уже находится под стражей, против него поданы десятки исков. Чаще всего жертвами рэпера становились участники и участницы его секс-вечеринок, которых музыкант доводил до беспамятства и насиловал. Надругательствами P. Diddy занимался и на прослушивании юных звёзд, в том числе и несовершеннолетних мальчиков. Также его подозревают в торговле людьми и причастности к смертям некоторых звёзд.