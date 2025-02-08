Назвавшего себя нацистом Канье Уэста требуют объявить персоной нон грата в России
«Ветераны России» требуют объявить Канье Уэста персоной нон грата в России
Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
«Ветераны России» требуют закрыть Канье Уэсту въезд и объявить его персоной нон грата в России. Всё из-за его признания, что «он — нацист», пишет SHOT.
Общественники уже обратились в МИД РФ с требованием закрыть Уэсту въезд в нашу страну. Они считают, что такие заявления американского музыканта подпадают под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». По словам активистов, западным звёздам с подобной позицией не место в России, а потому въезд в РФ им нужно закрыть.
Ранее американский рэпер Канье Уэст устроил бурную тираду в соцсети X, выпустив ряд постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями. В одном из постов рэпера написано «Я нацист, я люблю Гитлера».