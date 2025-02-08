Назвавшего себя нацистом Канье Уэста требуют объявить персоной нон грата в России

«Ветераны России» требуют закрыть Канье Уэсту въезд и объявить его персоной нон грата в России. Всё из-за его признания, что «он — нацист», пишет SHOT .

Общественники уже обратились в МИД РФ с требованием закрыть Уэсту въезд в нашу страну. Они считают, что такие заявления американского музыканта подпадают под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». По словам активистов, западным звёздам с подобной позицией не место в России, а потому въезд в РФ им нужно закрыть.