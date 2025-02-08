Канье Уэст соскучился по России и захотел снова затусить в необъятной
Канье Уэст предложил Гоше Рубчинскому снова «потусить» в России этим летом
Американский рэпер Канье Уэст выразил желание снова посетить Россию в компании дизайнера Гоши Рубчинского. Заманчивое предложение модельеру артист сделал в соцсети X.
«Всего наилучшего моему другу Гоше, давайте снова потусим в России этим летом. <...> Люблю вас всех, спасибо вам за всё», — написал Уэст.
Напомним, что Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Уэста в конце 2023 года. После этого музыкант представил новую коллекцию одежды с русским матом и даже посетил Москву в компании супруги Бьянки Цензори. А недавно дизайнер сообщил, что его партнёрство с рэпером прекращено.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kanyewestbianca