Канье Уэст соскучился по России и захотел снова затусить в необъятной

Американский рэпер Канье Уэст выразил желание снова посетить Россию в компании дизайнера Гоши Рубчинского. Заманчивое предложение модельеру артист сделал в соцсети X.

«Всего наилучшего моему другу Гоше, давайте снова потусим в России этим летом. <...> Люблю вас всех, спасибо вам за всё», — написал Уэст.