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Регион
8 февраля, 02:47

Канье Уэст соскучился по России и захотел снова затусить в необъятной

Канье Уэст предложил Гоше Рубчинскому снова «потусить» в России этим летом

Американский рэпер Канье Уэст выразил желание снова посетить Россию в компании дизайнера Гоши Рубчинского. Заманчивое предложение модельеру артист сделал в соцсети X.

«Всего наилучшего моему другу Гоше, давайте снова потусим в России этим летом. <...> Люблю вас всех, спасибо вам за всё», — написал Уэст.

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Напомним, что Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Уэста в конце 2023 года. После этого музыкант представил новую коллекцию одежды с русским матом и даже посетил Москву в компании супруги Бьянки Цензори. А недавно дизайнер сообщил, что его партнёрство с рэпером прекращено.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kanyewestbianca

Тимур Хингеев
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