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Регион
4 февраля, 12:54

Канье Уэста снова позвали в Россию после скандального изгнания голой жены с Грэмми

В РФ хотят организовать концерт Канье Уэста после скандала с платьем его жены

Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Скандал, устроенный Канье Уэстом и его женой Бьянкой Цензори на красной дороже премии Грэмми, послужил толчком для повышения заинтересованности в услугах музыканта. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что идея организовать концерт рэпера в России звучит заманчиво, но для такого может потребоваться немало времени.

«Я, безусловно, думал об этом. Проблема, что это не просто так – есть слоты, и вы пытаетесь куда-то попасть. Это достаточно длительный процесс для такого большого артиста. Честно говоря, это не очень большой срок в четыре месяца для проведения концерта. Это возможно, понимаете, должна быть продажа, визы, билеты и так далее», – объяснил он.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в прозрачном платье на премии «Грэмми». Видео © Х / Simon Ateba

Однако Финкельштейн добавил, что уложиться в этот срок всё же можно в случае получения согласия от музыканта и давать более точные прогнозы можно будет несколько позже.

Бьянка Цензори и Канье вновь были в центре внимания на красной дорожке перед церемонией Грэмми, да настолько, что жену рэпера даже выгнали с мероприятия из-за её «наряда», а точнее, из-за его отсутствия. Но рэпер является мастером эпатажа. У себя в соцсетях он прикрепил данные поисковика о том, что людям нет дела до того, что произошло на мероприятии, поскольку поисковые запросы обращены лишь к Бьянке и её прозрачному платью.

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Владимир Озеров
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