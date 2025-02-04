Канье Уэста снова позвали в Россию после скандального изгнания голой жены с Грэмми

Скандал, устроенный Канье Уэстом и его женой Бьянкой Цензори на красной дороже премии Грэмми, послужил толчком для повышения заинтересованности в услугах музыканта. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что идея организовать концерт рэпера в России звучит заманчиво, но для такого может потребоваться немало времени.

«Я, безусловно, думал об этом. Проблема, что это не просто так – есть слоты, и вы пытаетесь куда-то попасть. Это достаточно длительный процесс для такого большого артиста. Честно говоря, это не очень большой срок в четыре месяца для проведения концерта. Это возможно, понимаете, должна быть продажа, визы, билеты и так далее», – объяснил он.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в прозрачном платье на премии «Грэмми». Видео © Х / Simon Ateba

Однако Финкельштейн добавил, что уложиться в этот срок всё же можно в случае получения согласия от музыканта и давать более точные прогнозы можно будет несколько позже.