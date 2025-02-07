«Уникальный опыт»: Гоша Рубчинский прекратил работу с брэндом Канье Уэста
Дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении сотрудничества с брендом Yeezy
Канье Уэст и Гоша Рубчинский. Обложка © Getty Images / Dave Benett, © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Российский дизайнер Гоша Рубчинский закончил сотрудничество с брендом Yeezy, который принадлежит знаменитому американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Наше партнёрство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе [Канье Уэст] и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моём сердце», — написал дизайнер.
Рубчинский дополнил, что будет двигаться вперёд и продолжит развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех её проявлениях. Дизайнер также отметил, что в скором времени раскроет детали перезапуска собственного бренда. Это произойдёт уже в 2025 году.
Напомним, что Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста в конце 2023 года. По словам рэпера, приход легендарного российского дизайнера в ведущий мировой бренд стало важным достижением в истории моды. Уже в 2024-м Уэст представил новую коллекцию с русским матом и посланием Adidas. Экстравагантная надпись отсылает к давнему конфликту артиста с брендом Adidas, на руководство которого немецкие инвесторы подали в суд из-за антисемитских взглядов Уэста. После этого фирма разорвала действующий контракт с популярным исполнителем.