«Уникальный опыт»: Гоша Рубчинский прекратил работу с брэндом Канье Уэста

Российский дизайнер Гоша Рубчинский закончил сотрудничество с брендом Yeezy, который принадлежит знаменитому американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Наше партнёрство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе [Канье Уэст] и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моём сердце», — написал дизайнер.